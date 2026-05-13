La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal (Semarnat) informó que derivado de las lluvias torrenciales registradas los días 11 y 12 de mayo en la Ciudad de México, que provocaron el incremento crítico en los niveles de los ríos San Buenaventura y Magdalena, la administración del Parque Nacional Viveros de Coyoacán determinó el cierre preventivo de sus instalaciones durante este miércoles 13 de mayo, con el propósito de salvaguardar la integridad física de las y los visitantes.

La dependencia detalló que el desbordamiento del Río Magdalena, que atraviesa una de las zonas más concurridas del parque, generó afectaciones en senderos y áreas de tránsito, además de condiciones de riesgo por saturación del suelo. Ante ello, brigadas de mantenimiento realizan labores de desazolve de canales internos, retiro de lodo, incorporación de gravilla en la pista de corredores y evaluación de la estabilidad del arbolado cercano al cauce.

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Asimismo, se identificó riesgo latente de caída de árboles de gran altura y posibles deslizamientos en la pista de atletismo y áreas aledañas, por lo que se determinó restringir temporalmente el acceso al parque, el cual recibe entre tres mil y cuatro mil visitantes diarios.

“La reapertura del Parque Nacional Viveros de Coyoacán se prevé para el jueves 14 de mayo, siempre y cuando las condiciones climáticas y de seguridad permitan garantizar un acceso seguro para las y los usuarios”, dijo la Semarnat.

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🌧️ Debido a las lluvias torrenciales registradas en la #CDMX los días 11 y 12 de mayo, y al incremento en los niveles del Río Magdalena que atraviesa el Parque Nacional Viveros de Coyoacán, se determinó el cierre preventivo de sus instalaciones este 13… pic.twitter.com/8t51NSIKLN — SEMARNAT México (@SEMARNAT_mx) May 14, 2026

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