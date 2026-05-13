Una intensa movilización policiaca y de cuerpos de emergencia se registró la tarde de este miércoles en inmediaciones del Hospital General de Zona número 29 del IMSS, ubicado en la colonia San Juan de Aragón, alcaldía Gustavo A. Madero, luego de que familiares y personas relacionadas con víctimas de una balacera protagonizaran disturbios dentro y fuera de la clínica.

Los hechos se derivaron de un ataque armado ocurrido en calles de la colonia Providencia, en la misma demarcación, donde al menos cinco personas resultaron lesionadas por disparos de arma de fuego.

De acuerdo con información proporcionada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), policías acudieron a las calles Estado de México y Baja California tras recibir reportes de detonaciones y personas heridas.

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Elementos de la SSC reforzaron la vigilancia en el hospital para evitar una nueva confrontación. | Foto: Valente Rosas.

Las primeras versiones señalan que un grupo de hombres, presuntamente conductores de pipas de gas, se encontraba afuera de un domicilio cuando comenzó una discusión con sujetos que arribaron a bordo de motocicletas. La confrontación escaló rápidamente hasta convertirse en un intercambio de disparos.

Tras la agresión, cinco personas resultaron heridas y fueron trasladadas a distintos hospitales de la zona para recibir atención médica, entre ellos el Hospital General del IMSS número 29.

Intensa movilización policiaca en inmediaciones del Hospital General del IMSS número 29 en la colonia San Juan de Aragón, alcaldía Gustavo A. Madero, esto después de que registrara una balacera en la colonia Providencia



Las víctimas fueron trasladadas a dicha clínica, donde se… pic.twitter.com/UerQD00jMk — El Universal (@El_Universal_Mx) May 13, 2026

Fue en ese punto donde se registraron momentos de tensión, debido a la llegada de familiares y conocidos de los lesionados, quienes protagonizaron disturbios con personal médico y de seguridad, lo que obligó al despliegue de un importante operativo policiaco en los alrededores del nosocomio.

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Elementos de la SSC reforzaron la vigilancia en el hospital para evitar una nueva confrontación y garantizar la seguridad de pacientes, médicos y visitantes.

La dependencia capitalina informó que hasta el momento hay dos personas detenidas relacionadas con los hechos y se aseguraron un arma corta y un arma larga.

Asimismo, autoridades ya realizan el análisis de cámaras de videovigilancia en la zona para identificar y localizar al resto de los involucrados en la balacera.

El caso quedó a disposición del agente del Ministerio Público, quien continuará con las investigaciones para esclarecer el móvil del ataque y deslindar responsabilidades. (La información continúa en desarrollo.)

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JACL/cr