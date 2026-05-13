El secretario de Seguridad Ciudadana (SSC) Pablo Vázquez Camacho dijo que el fin de semana pasado “fue complejo” respecto a los hechos violentos que se reportaron en distintos puntos de la Ciudad de México —incluida la balacera en Iztapalapa el 10 de mayo que dejó tres muertos— en tres de los cuales, puntualizó, hubo más de una más de una víctima de homicidio.

“En efecto, el fin de semana fue complejo. Queremos, como siempre, expresar nuestra solidaridad y condolencias con las víctimas, sobre todo con las víctimas de violencia”, dijo.

En conferencia con la jefa de Gobierno, Clara Brugada, el secretario puntualizó que hubo tres hechos en los que se registró más de una persona asesinada, lo que explica que se haya incrementado el número de víctimas.

Sin embargo, aseguró que en términos generales, la tendencia en la Ciudad de México, respecto a los delitos va a la baja, con un primer cuatrimestre de 2026 que registra una disminución en los homicidios “de manera global”.

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