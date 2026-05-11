Tlalnepantla, Méx.- Alfredo “N”, quien se desempeñaba como camillero en el Hospital General Regional (HGR) 72 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fue vinculado a proceso por el delito de abuso sexual contra una mujer.

Esto luego de que inicialmente la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) lo investigara por el delito de violación, de acuerdo con su comunicado 0446/2026.

Los hechos por lo que fue vinculado, ocurrieron el pasado 4 de mayo, cuando la víctima esperaba a un familiar al interior de la clínica.

En ese momento, el imputado presuntamente le ofreció una colchoneta para descansar.

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La indagatoria refiere que posteriormente habría cometido la agresión sexual.

La mujer pidió auxilio a elementos de la Comisaría General de Seguridad Pública municipal de Tlalnepantla, quienes realizaron la detención.

Tras su captura, el Ministerio Público solicitó una orden de aprehensión en su contra y después fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, mejor conocido como Penal de Barrientos.

Durante la audiencia, un juez determinó vincularlo a proceso por abuso sexual ante las pruebas presentadas, además de imponer prisión preventiva justificada y fijar un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

dmrr