Tlalnepantla, Méx.- Fue ingresado al Penal de Barrientos el camillero del Hospital General Regional (HGR) 72 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), señalado por un presunto intento de abuso sexual contra una paciente, confirmaron fuentes judiciales.

De acuerdo con información oficial, luego de integrar la carpeta de investigación, recabar entrevistas y otros datos de prueba, la autoridad ministerial ejerció acción penal en su contra.

El imputado quedará a disposición de un juez, quien determinará su situación jurídica en las próximas horas.

Lee también Detienen a camillero del IMSS en Tlalnepantla; lo acusan de abuso sexual contra paciente

El pasado lunes 4 de mayo, el camillero identificado como Alfredo “N” fue detenido por policías municipales de Tlalnepantla tras una denuncia de presunto abuso sexual contra una joven que se encontraba hospitalizada.

La mujer de 28 años, refirió que durante la madrugada el trabajador realizó tocamientos sin su consentimiento e intentó una agresión sexual.

Tras el señalamiento, los policías detuvieron al camillero de 44 años de edad y lo pusieron a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), quien inició una carpeta de investigación.

Lee también IMSS investiga a camillero por presunto abuso sexual; fue detenido tras denuncia de paciente

Por su parte, el IMSS inició una investigación interna tras su detención. De acuerdo con autoridades del Instituto, el procedimiento interno comenzó una vez que se dieron a conocer los hechos, la mañana del lunes 4 de mayo, y se encuentra en curso.

Conforme avancen las indagatorias, se definirán las acciones correspondientes respecto a la situación laboral del trabajador involucrado.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

js