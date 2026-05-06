La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) ofreció una disculpa pública a la familia de Julio César Cervantes Cabañas, en cumplimiento de la Recomendación 09/2025 emitida por la Comisión de Derechos Humanos capitalina (CDHCM).

Durante una ceremonia realizada la tarde del miércoles 6 de mayo en instalaciones de la CDHCM, el Coordinador General Jurídico y de Derechos Humanos de la FGJ, Omar Guadalupe Gutiérrez Lozano fue quien ofreció la disculpa a los padres de Julio, Laura y Leobardo.

“Comparezco ante ustedes para ofrecerles una disculpa pública por las violaciones a sus derechos humanos derivadas de la falta de actuación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que represento. Lo hago con respeto, con profunda responsabilidad institucional y con el firme compromiso que la aceptación de este instrumento recomendatorio y esta disculpa constituyan una garantía de no repetición de los hechos que ustedes vivieron”.

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Gutiérrez Lozano, en ausencia de la fiscal, Bertha Alcalde Luján, reconoció la responsabilidad que le corresponde a la institución y que le falló a la familia y a Julio en uno de los momentos más difíciles de sus vidas.

¿Qué pasó en el caso de Julio César Cervantes Cabañas?

Julio César Cervantes Cabañas desapareció el 20 de septiembre de 2021 en la alcaldía Álvaro Obregón, luego de varios años, en enero de 2024, su cuerpo fue encontrado en calles de la alcaldía Coyoacán y posteriormente llevado a las instalaciones del instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de México (INCIFO). 11 meses después, la familia supo del paradero de su hijo.

Durante su participación, la madre de Julio César, Laura Cabañas dijo que cuando su hijo desapareció también lo hizo su familia, ya que no volvió a ser la misma, además de que su salud ha ido mermando.

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“Julio César fue víctima de dos desapariciones, una física y otra administrativa. Su cuerpo fue localizado en enero de 2024 y 11 meses después las autoridades nos informaron de su paradero, dejando en evidencia la falta de canales de comunicación y coordinación al interior de la propia Fiscalía”.

Laura Cabañas, madre de Julio César Cervantes Cabañas, aceptó la disculpa pero expresó que las palabras deben ir acompañadas de cambios. Fotos: Especiales.

Laura Cabañas aceptó la disculpa pública como un acto de responsabilidad de la FGJ, pero expresó, que las palabras deben ir acompañada de cambios estructurales en el institución y medidas de no repetición.

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