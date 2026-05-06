Nezahualcóyotl, Méx.-Un hombre que estaba en reclusión en el penal Neza Bordo fue sentenciado a 47 años y seis meses de prisión por asesinar a otro interno.

Carlos Francisco Silva Pérez y/o Carlos Pérez López y/o Francisco Silva Pérez, tuvo que esperar casi 13 años para ser condenado por el homicidio que cometió en junio del 2013.

El agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México acreditó su participación en el delito de homicidio en agravio de un hombre que se encontraba privado de la libertad en esa cárcel de Nezahualcóyotl.

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Los hechos

De acuerdo a la investigación iniciada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, el 31 de junio de 2013, cuando la víctima se encontraba en el módulo C-3 del penal, el hoy sentenciado se le acercó por la espalda y lo agredió con un pedazo de metal con punta que traía en la mano.

Los custodios lo trasladaron al servicio médico de la misma cárcel y posteriormente a un hospital de la zona, pero el interno falleció debido a la gravedad de las heridas que tenía.

La fiscalía mexiquense inició la investigación que permitió identificar a Carlos Francisco Silva Pérez y/o Carlos Pérez López y/o Francisco Silva Pérez como responsable de este ilícito, por lo que le fue cumplimentada la orden de aprehensión en reclusión.

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Luego de que la corporación mexiquense aportó los elementos de prueba suficientes, y tras proceso legal, un juez decretó la responsabilidad de Carlos Francisco Silva Pérez y/o Carlos Pérez López y/o Francisco Silva Pérez en el delito de homicidio calificado, por lo que lo sentenció y le impuso una multa por 108 mil 949 pesos, así como el pago de 210 mil 470 pesos por concepto de reparación del daño integral.

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