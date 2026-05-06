Nezahualcóyotl, Méx.- Residentes de la colonia Porvenir, ubicada en el municipio de Nezahualcóyotl, localizaron ayer el cuerpo de un feto en la avenida Pantitlán, entre las calles 12 y 13.

A través de la red vecinal, se notificó del hallazgo a las autoridades locales, por lo que acudieron al sitio elementos de la Policía Municipal adscritos a ese cuadrante.

Los oficiales comprobaron que bajo el puente vehicular estaba sobre escombros el feto de aproximadamente 30 centímetros de largo.

Al observarlo se percataron que aún contaba con el cordón umbilical, el cual estaba cortado.

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Solicitaron apoyo médico inmediato y al lugar arribaron integrantes de Rescate Municipal en una ambulancia, quienes les informaron que no contaba con signos vitales.

Las autoridades municipales dieron aviso a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para que se iniciara la investigación correspondiente.

La corporación mexiquense revisará las cámaras de vigilancia ubicadas en la zona para averiguar si captaron el momento en el que fue dejado en ese sitio el feto y tratar de identificar al responsable.

LL