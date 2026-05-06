Muere Ted Turner, fundador de CNN; fue pionero de las noticias 24 horas

Nueva York. El empresario estadounidense Ted Turner, fundador de la CNN, falleció este miércoles a los 87 años, informó la propia cadena.

Nacido en 1938 en Cincinnati, Turner revolucionó el panorama informativo mundial con el lanzamiento en 1980 del primer canal de noticias las 24 horas.

Asimismo, construyó un influyente imperio de medios que incluyó cadenas como TBS y TNT y convirtió a la CNN en un referente informativo internacional.

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Su proyecto más emblemático, la cadena CNN, se convirtió en actor central en la cobertura de todo tipo de acontecimientos globales, desde conflictos bélicos hasta elecciones presidenciales y catástrofes naturales, lo que consolidó el concepto de información en tiempo real a escala mundial, que el propio Turner describió como "el mayor logro de su vida".

Apodado "La Boca del Sur" por su carácter directo y su estilo sin filtros, Turner fue también un filántropo activo que creó la Fundación de las Naciones Unidas para apoyar el trabajo de la ONU y financiar algunas de sus iniciativas.

Periodista y activista

Además, se implicó en proyectos medioambientales, incluyendo iniciativas de conservación como la reintroducción del bisonte en el oeste de Estados Unidos.

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También fue un activista que promovió el desarme nuclear y un conocido defensor de causas vinculadas a la sostenibilidad y la cooperación internacional.

En 1991 fue nombrado Persona del Año por la revista Time por su influencia y el papel que jugó en la transformación de la comunicación moderna.

Turner también expandió sus intereses hacia el deporte y el entretenimiento, llegando a ser propietario de equipos como los Atlanta Braves de beisbol.

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En sus últimos años, el empresario continuó vinculado a sus iniciativas filantrópicas, aunque redujo su actividad pública tras revelar en 2018 que padecía demencia con cuerpos de Lewy, una enfermedad neurodegenerativa que afecta el cerebro y provoca un deterioro progresivo de las funciones cognitivas.

Turner deja cinco hijos, 14 nietos y dos bisnietos, según CNN.

Trump elogia a Turner pero critica a CNN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió a Turner, pero cargó contra la cadena por volverse "woke" y destruir "su criatura".

"Ted Turner, uno de los grandes de todos los tiempos, acaba de fallecer. Fundó la CNN, la vendió y quedó personalmente devastado por el acuerdo, ya que los nuevos propietarios se hicieron con la CNN, su 'criatura', y la destruyeron", escribió en su red social, Truth Social.

"Se volvió woke, todo lo contrario de lo que él representaba", apuntó Trump sobre la CNN en una de sus tantas críticas a los medios de comunicación.

"Sea como fuere, fue uno de los grandes de la historia de la radiodifusión y un amigo mío. Siempre que lo necesité, estuvo ahí, ¡siempre dispuesto a luchar por una buena causa!", añadió Trump.

En el homenaje a Turner, Trump se acordó de los nuevos compradores de la cadena, "gente maravillosa", y confió en que sean "capaces de devolverle su antigua credibilidad y gloria".

Hace unas semanas, la junta de accionistas de Warner Bros. Discovery, que engloba a la cadena CNN, aprobó fusionarse con Paramount Skydance, de la que el hijo de David Ellison, hijo del magnate Larry Ellison, es el presidente y consejero delegado. Los Ellison son conocidos, entre otras cosas, por su cercanía con Trump.