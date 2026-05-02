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Teherán.- Irán defendió la “legalidad” de su programa de enriquecimiento de uranio bajo supervisión internacional, en momentos en que las negociaciones de paz con Estados Unidos siguen estancadas principalmente por las diferencias en torno al programa nuclear iraní.
“Desde el punto de vista legal, no existe ninguna restricción sobre el nivel de enriquecimiento de uranio, siempre que se lleve a cabo bajo supervisión del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), como era el caso de Irán”, afirmó la representación iraní ante la ONU en la red social X.
Además, pidió no dar “ninguna cobertura” a Estados Unidos por su comportamiento “escandaloso e hipócrita”, al denunciar que ha incumplido durante décadas sus obligaciones en materia de desarme y no proliferación nuclear.
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“¡Extremadamente vergonzoso! Durante 56 años, Estados Unidos —poseedor de miles de ojivas nucleares y principal proliferador de este tipo de armas— ha incumplido de forma evidente sus obligaciones de no proliferación y desarme nuclear establecidas en los artículos I y VI del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP)”, sostuvo la representación de Irán en la ONU.
Irán presenta nueva propuesta para negociar con EU; no satisface a Trump
Sus declaraciones se producen después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara que la última propuesta iraní para las negociaciones de paz no resultó satisfactoria.
Irán envió su propuesta a través de Paquistán como país mediador en las conversaciones y, según informaciones periodísticas, ofrece la reapertura del estrecho de Ormuz a cambio del levantamiento del cerco estadounidense sobre puertos y buques iraníes, además de posponer la negociación sobre su programa nuclear a una fase posterior.
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Trump, sin embargo, ha reiterado en varias ocasiones que Teherán debe abandonar su programa nuclear y entregar sus 440 kilos de uranio enriquecido al 60%, un nivel cercano al 90% necesario para fabricar armas nucleares, algo que Irán ha rechazado hasta ahora.
Las dos partes mantuvieron un encuentro en Islamabad los pasados 11 y 12 de abril, con una delegación iraní encabezada por el presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, y una estadounidense liderada por el vicepresidente, JD Vance, en la reunión de mayor nivel entre ambos países desde el triunfo de la Revolución Islámica de 1979.
Sin embargo, en ese encuentro no lograron alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra que Estados Unidos e Israel lanzaron contra Irán el pasado 28 de febrero y que permanece suspendida desde el alto el fuego acordado el 8 de abril.
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mcc
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