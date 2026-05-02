Más Información

Bienes de Rubén Rocha y acusados, en la mira de EU; inmuebles o ganancias económicas están sujetas a decomiso, dice

Bienes de Rubén Rocha y acusados, en la mira de EU; inmuebles o ganancias económicas están sujetas a decomiso, dice

Narcoelección se replicó en 6 estados, denuncia ante OEA

Narcoelección se replicó en 6 estados, denuncia ante OEA

Ningún gobierno extranjero puede entrar a nuestro territorio: Sheinbaum; aquí se topan con principios y el pueblo de México, dice

Ningún gobierno extranjero puede entrar a nuestro territorio: Sheinbaum; aquí se topan con principios y el pueblo de México, dice

La Policía de la CDMX, con más señalamientos de Derechos Humanos

La Policía de la CDMX, con más señalamientos de Derechos Humanos

Alcalde de Culiacán solicita licencia por más de 10 días tras acusaciones de relación con narco; Ana Miriam Ramos lo sustituye

Alcalde de Culiacán solicita licencia por más de 10 días tras acusaciones de relación con narco; Ana Miriam Ramos lo sustituye

Cae en Sinaloa el hijo de "El Balta" Díaz, exconsuegro de "El Mayo" Zambada; fue arrestado en una taquería de Ahome

Cae en Sinaloa el hijo de "El Balta" Díaz, exconsuegro de "El Mayo" Zambada; fue arrestado en una taquería de Ahome

"Nuestro compromiso es con la verdad, la justicia y la defensa de la soberanía"; claves en mensaje de la FGR por caso Rocha

"Nuestro compromiso es con la verdad, la justicia y la defensa de la soberanía"; claves en mensaje de la FGR por caso Rocha

Morenista pide a Rocha Moya dejar la gubernatura

Morenista pide a Rocha Moya dejar la gubernatura

Sheinbaum designa a Columba López como secretaria de Agricultura; Berdegué defenderá al campo mexicano rumbo a revisión del T-MEC

Sheinbaum designa a Columba López como secretaria de Agricultura; Berdegué defenderá al campo mexicano rumbo a revisión del T-MEC

Ferroviaria Canadian Pacific Kansas City demanda a México; acusan que proyecto de trenes de pasajeros afecta sus inversiones

Ferroviaria Canadian Pacific Kansas City demanda a México; acusan que proyecto de trenes de pasajeros afecta sus inversiones

Delgado respalda a Ariadna Montiel rumbo a dirigencia de Morena; "su liderazgo nos conducirá a una jornada histórica en el 2027"

Delgado respalda a Ariadna Montiel rumbo a dirigencia de Morena; "su liderazgo nos conducirá a una jornada histórica en el 2027"

Morena alista congreso nacional extraordinario para elegir a su nueva dirigencia; ¿cuándo y dónde?, estos son los detalles

Morena alista congreso nacional extraordinario para elegir a su nueva dirigencia; ¿cuándo y dónde?, estos son los detalles

El gobierno de advirtió que no acatará las sanciones tomadas por Estados Unidos contra cinco empresas de su país acusadas de comprar petróleo de Irán, país del que el gigante asiático importa gran parte de su crudo.

Estos últimos meses, con el objetivo de privar a de sus ingresos, Washington reforzó las sanciones contra las que se abastecen de crudo de la República Islámica a precio reducido.

Pero, en un comunicado, el Ministerio chino de Comercio consideró que estas medidas no se deben "ni reconocer ni aplicar ni respetar".

Lee también

Según el ministerio, las sanciones "prohíben o restringen indebidamente las actividades económicas, comerciales y conexas normales de las empresas chinas con terceros países (...) y violan el derecho internacional y las normas fundamentales que rigen las relaciones internacionales".

"El gobierno chino siempre se ha opuesto a las sanciones unilaterales carentes de la autorización de la ONU y de fundamento en el derecho internacional", agregó la institución.

El mandato se aplica a tres empresas de la provincia de Shandong -Shandong Jincheng Petrochemical Group, Shandong Shouguang Luqing Petrochemical y Shandong Shengxing Chemical- y a otras dos que tienen su sede en otras partes de China, Hengli Petrochemical (Dalian) Refinery y Hebei Xinhai Chemical Group.

Lee también

El viernes, Washington impuso sanciones a otra compañía china, a al que acusa de haber importado "decenas de millones de barriles" de petróleo crudo iraní, generando al país persa ingresos por valor de miles de millones de dólares.

El Ministerio de Comercio no mencionó en su mandato a esa firma, Qingdao Haiye Oil Terminal Co.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¡Confirmado! Pensión Hombres Bienestar deposita 3,000 pesos del 30 de abril al 4 de mayo: revisa si te toca. Foto: Especial / Secretaría de Bienestar

¡Confirmado! Pensión Hombres Bienestar deposita 3,000 pesos del 30 de abril al 4 de mayo: revisa si te toca

Pasaporte mexicano. Foto: ChatGPT

¿Cómo tramitar el pasaporte mexicano paso a paso en 2026? Así puedes hacerlo por internet, WhatsApp o teléfono

CDMX se hunde más rápido de lo previsto: NASA lanza alerta por nuevas mediciones. Foto: IA / NASA

CDMX se hunde más rápido de lo previsto: NASA lanza alerta por nuevas mediciones

EFE

Alerta en EU: se desploman las green cards y se disparan arrestos masivos de inmigrantes

Trabajo en Canadá. Foto: iStock

Buscan mexicanos para trabajar en Canadá: Pagan $36,000, piden primaria y no es necesario hablar inglés