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Washington.- Estados Unidos impuso sanciones financieras a una red a la que acusa de impulsar el comercio petrolero y la "flota fantasma" de Irán, una medida anunciada la víspera de la llegada de los enviados especiales de la Casa Blanca a Paquistán para participar en una nueva ronda de negociaciones de paz con Teherán.
Las sanciones anunciadas por el Departamento del Tesoro afectan a la refinería independiente china Hengli Petrochemical y a unas 40 compañías navieras y buques vinculados a la denominada por Washington como "flota en la sombra" que transporta petróleo iraní.
"La 'Furia Económica' está imponiendo un estrangulamiento financiero al régimen iraní, al obstaculizar su agresión en Medio Oriente y ayudando a frenar sus ambiciones nucleares", declaró el secretario estadounidense del Tesoro, Scott Bessent, en referencia también a la operación "Furia Épica", que desató la guerra contra Irán desde el pasado 28 de febrero.
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Refinerías chinas, clave para la economía petrolera de Irán
El Tesoro señaló que las refinerías independientes chinas, conocidas como "teteras", se han convertido en un eslabón clave para sostener la economía petrolera de Irán, y subrayó que Hengli figura entre los mayores clientes de crudo y otros productos iraníes, por valor de miles de millones de dólares.
Según Washington, estas compras han proporcionado una fuente vital de ingresos para el régimen iraní y sus fuerzas armadas.
Sin embargo, el anuncio se produce el mismo día en que la Casa Blanca ha dado a conocer que los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner viajarán finalmente a Islamabad el sábado para retomar las conversaciones con el objetivo de poner fin al conflicto.
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Según la Casa Blanca, EU ha visto "algunos avances" en la postura de Irán en los últimos días, lo que facilita que haya un encuentro en persona tras el fracaso de las negociaciones del pasado 11 y 12 de abril, que concluyeron sin acuerdo.
Por su parte, Bessent aseguró que su gobierno "continuará asfixiando la red de buques, intermediarios y compradores de la que depende Irán para colocar su petróleo en los mercados globales".
mcc
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