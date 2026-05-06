Bruselas.— Luego de años de fluctuaciones al alza, las aplicaciones mensuales de asilo presentadas ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) muestran una estabilización a la baja, así como un retorno a los niveles observados al arranque de 2019.

De acuerdo con el último reporte de seguimiento de las evoluciones en México por parte de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), durante el último trimestre de 2025 la Comar recibió 11 mil 944 nuevas solicitudes de asilo, una disminución de casi 10% con respecto al trimestre anterior que contabilizó 13 mil 243 registros. Comparado con el último trimestre de 2024, 20 mil 369, lo que supone una caída de las aplicaciones de 41%.

Datos registrados en la base de datos de ACNUR muestran que la tendencia a la baja se mantuvo durante el primer trimestre del presente año, con 10 mil 205 nuevas aplicaciones de asilo.

Desmenuzando la información, en enero de 2026 se contabilizaron 3 mil 711 candidaturas de asilo, muy similar a las 3 mil 937 aplicaciones de enero de 2019, año al que se remonta la base de datos de ACNUR y a partir del cual se aprecia un crecimiento de las peticiones de asilo en el país, teniendo como pausa el periodo de encierro implementado para frenar al Covid-19.

De octubre de 2020 a agosto de 2025, la Comar recibió mensualmente más de 4 mil nuevas aplicaciones de asilo, alcanzando sus picos más altos en octubre de 2021, 17 mil 980 solicitudes; mayo y septiembre de 2023, 14 mil 834 y 14 mil 218, respectivamente. En septiembre de 2025 bajó la barrera de las 4 mil aplicaciones mensuales y desde diciembre hay indicios de una estabilización a la baja.

Hasta el 30 de junio de 2025 había en México 172 mil 237 migrantes que habían solicitado asilo, 30% de ellos corresponden a haitianos, 22% a cubanos, casi 14% hondureños y alrededor de 9% venezolanos. En calidad de refugiado la cifra era de 168 mil 518.

La agencia de la ONU sostiene que durante el último trimestre de 2025 más de la mitad de las solicitudes de asilo tuvieron lugar en el sur del país, particularmente en Tapachula, mientras que la Ciudad de México, junto con el área metropolitana, se ha consolidado como destino de refugiados, aunque “persisten importantes desafíos de integración”, debido a la falta de documentación migratoria válida.

“El acceso limitado a la documentación restringe las oportunidades de autosuficiencia y empleo formal, lo que resulta en que una proporción considerable de personas permanezca en albergues, donde las estancias suelen prolongarse debido a la escasez de alternativas para una vida independiente”.

Una encuesta realizada por ACNUR a mil 214 individuos en 14 ciudades del país sostiene que, si bien 40% de las personas consultadas en la capital dijeron haber tramitado su estatuto de refugiados, sólo 2% admitieron contar con documentos migratorios válidos.

La misma encuesta muestra que las personas en movimiento siguen siendo vulnerables, 39% de los entrevistados admitieron haber sufrido un incidente durante su estadía en el país, como robo, secuestro, extorsión, intimidación, violencia psicológica y fraude.

Señala que las personas que están llegando consistentemente siguen reportando que el motivo principal por el que abandonaron el lugar donde nacieron es la violencia y la persecución; 66% aseguraron que son peligros a los que se enfrentarían de volver a su país de origen.

De acuerdo con un documento publicado por el Instituto Baker de Políticas Públicas de la Universidad Rice, los cambios en la política migratoria estadounidense en el segundo mandato del presidente Donald Trump han transformado significativamente la dinámica migratoria en el continente.

Ante la imposibilidad de llegar a la Unión Americana, en cooperación con México y Panamá, los flujos migratorios sur- norte han cambiado.

“El derecho a solicitar asilo en la frontera, que ya se había reforzado durante la administración [del presidente Joe] Biden, prácticamente ha desaparecido. Como resultado, miles de migrantes carecen ahora de una vía legal para buscar protección ante la inestabilidad en sus países de origen.

“México y Panamá han colaborado con las exigencias de Estados Unidos para frenar estos flujos migratorios. México ha impedido que los migrantes lleguen a la frontera reforzando los controles, trasladándolos en autobús hacia el sur y aplicando otras medidas”.

Señala que, a pesar de programas gubernamentales como México te Abraza, las condiciones para los migrantes en el país son difíciles, por lo que muchos están optando por el retorno y los que se quedan están buscando establecerse en ciudades con menor actividad de los cárteles de la droga.

Asegura que históricamente las ONG han cubierto las carencias de los servicios gubernamentales, pero sus capacidades operativas, ya limitadas con anterioridad, están padeciendo los impactos provocados por los recortes a la ayuda exterior de Estados Unidos.

“Es probable que las políticas de inmigración aplicadas en 2025 tengan consecuencias a largo plazo, no sólo para las tendencias demográficas en EU, sino también para los migrantes, que podrían verse confrontados a oportunidades económicas y condiciones de seguridad limitadas en sus países de origen o en los países de tránsito en los que decidan establecerse”, sostiene el reporte elaborado por investigadores como Ana Martín Gil, del Centro Edward P. Djerejian para Medio Oriente.

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