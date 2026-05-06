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La justicia israelí confirmó en apelación la prolongación del encarcelamiento hasta el domingo del hispanopalestino Saif Abu Keshek y el brasileño Thiago Ávila, dos detenidos por las fuerzas israelíes cuando iban en una flotilla rumbo a , indicó su abogada.

Tras su detención el jueves frente a las costas de la isla griega de Creta, ambos fueron trasladados a para ser interrogados, mientras que los demás fueron llevados a la isla griega y puestos en libertad.

Un tribunal israelí prorrogó el martes su detención hasta el domingo para permitir que la policía dispusiera de más tiempo para interrogarlos, según sus abogados, que presentaron un recurso, rechazado este miércoles.

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"El tribunal de Beerseba rechazó nuestra apelación y aceptó todos los argumentos del Estado", declaró a la AFP su abogada Hadeel Abu Salih.

Abu Keshek y Ávila, con grilletes en los , comparecieron en persona para la vista del recurso el miércoles, informó un periodista de la AFP en el lugar.

La oenegé israelí Adalah, que los representa legalmente, acusa a las autoridades de someterles a malos tratos continuos durante la detención.

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Según Adalah, que significa justicia en árabe, se encuentran en "aislamiento total, sometidos a una iluminación de alta intensidad 24 horas al día, siete días a la semana, en sus celdas y permanecían con los ojos vendados cada vez que eran trasladados, incluso durante los exámenes médicos".

Las autoridades niegan las acusaciones, pero no han presentado cargos contra ellos.

El portavoz de la oficina de derechos humanos de la , Thameen Al-Kheetan, pidió este miércoles su liberación "inmediata e incondicional".

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El Ministerio de Exteriores israelí asegura que ambos están vinculados a la Conferencia Popular de Palestinos en el Extranjero (PCPA, por sus siglas en inglés), un grupo acusado por Washington de "actuar clandestinamente en nombre de" , el grupo militante palestino.

España, Brasil y Naciones Unidas han pedido su liberación inmediata.

La flotilla había zarpado de Francia, España e Italia con el objetivo de romper el bloqueo israelí de Gaza y entregar ayuda humanitaria al territorio palestino, devastado por la.

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Israel controla todos los puntos de entrada a Gaza, que permanece bajo desde 2007.

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