Santiago Giménez publica mensaje tras su cirugía de tobillo: "Estaremos más fuertes que nunca"

Santiago Giménez se sometió a un desbridamiento artroscópico del tobillo derecho, según informó el club, luego de meses con una molestia en la articulación que le impedía jugar de forma cómoda.

Tras haber sido intervenido quirúrgicamente, el seleccionado mexicano compartió un par de fotos de él con un mensaje para agradecer las muestras de cariño que recibió.

"¡¡Todo salió muy bien!! Muchas gracias a todos por su apoyo, su cariño y sus mensajes", comienza el texto del atacante.

Está lesión ha mantenido al mexicano lejos de las canchas y con la operación pasará más tiempo fuera de circulación, pero él asegura que regresará de gran manera con miras en el Mundial de 2026.

"Ahora toca recuperarme al 100% con mucho trabajo y mucha disciplina para volver como se debe. ¡¡Estaremos más fuertes que nunca, nos vemos pronto!!".

Dentro de esta publicación, Giménez también compartió un versículo de la biblia. "Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en dondequiera que vayas."

¿Cuándo fue el último partido de Santiago Giménez con el AC Milan?

El 'Bebote' fue titular por última vez el 28 de octubre cuando enfrentaron al Atalanta en la Serie A.

De acuerdo con el propio club, el mexicano estará una semana en recuperación para después regresar a Milán y continuar con su rehabilitación. Giménez podría regresar en Marzo, un par de meses antes del inicio de la Copa del Mundo.