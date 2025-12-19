De México a San Francisco: las porristas mexicanas que forman parte de las ‘Gold Rush’ y brillan en los 49ers

Desde 1983, los 49ers de San Francisco son acompañados en cada juego como locales por las Gold Rush, las animadoras que cumplen un rol fundamental.

Actualmente, entre las 32 porristas, hay dos que destacan por llevar a México en la piel. Se trata de Karla López y Mia Hathaway; la primera, originaria de Irapuato; la segunda, con ascendencia tricolor por parte de su abuela y madre. Cada partido en el estadio Levi’s, Karla y Mia toman sus pompones rojos y —desde las laterales— contagian al público.

En entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes, Karla —egresada de la Universidad de San Francisco— destacó la importancia de representar a México en el equipo de animación de una de las franquicias más importantes en la NFL, después de cuatro años de arduas audiciones.

“Es un orgullo muy bonito, porque somos mujeres representando a todas las latinas. Eso nos da mucho gusto y es muy emocionante”, declaró López, quien dio sus primeros pasos en la animación a los 13 años y, además de ser parte de las Gold Rush, trabaja de tiempo completo en el departamento de adquisición de talento en una empresa, además de ser instructora de porras y baile.

Por su parte, Mia compartió que “es un honor muy grande y un sentimiento muy especial” ser parte de los 49ers.

Su llegada fue “con mucho trabajo y por el amor que tenemos por esta organización”.