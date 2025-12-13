Brock Purdy y los 49ers de San Francisco apoyan al Toluca en la final de Liga MX contra Tigres

Este domingo se definirá al campeón del torneo Apertura 2025 de la Liga MX y nadie quiere perderse la gran final, ni siquiera las estrellas de los 49ers de San Francisco como Brock Purdy.

A través de redes sociales, los gambusinos compartieron un video en el cual presumen las camisetas del Toluca con sus nombres y dorsales en la espalda.

El mariscal de campo Brock Purdy, el ala cerrada George Kittle, el fullback Kyle Juszczyk, el corredor Christian McCaffrey y el mexicano Isaac Alarcón, que curiosamente es originario de Monterrey y aficionado de Tigres, mandaron un mensaje de apoyo a los Diablos previo a la gran final en el Nemesio Diez.

"Hey Toluca, gracias por el jersey. Buena suerte este fin de semana, vamos a ganarlo, bebé", dijo Purdy. "Gracias, Toluca. Vamos", manifestó Kittle.

"Muchas gracias, Toluca, les deseo lo mejor este domingo en la final, que Dios los bendiga", dijo Alarcón y CMC aseguró que le estarán echando porras a los dirigidos por Antonio Mohamed.

