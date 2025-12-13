Más Información

Canelo Álvarez quiere la revancha con Terence Crawford en septiembre del 2026, revela Eddy Reynoso

El mexicano Isaac del Toro correrá el Tour de Francia en 2026 y no el Giro de Italia

Final Liga MX: ¿Cuál es el parentesco entre los Jesús Angulo de Tigres y Toluca? Mismo nombre, apellido y lugar de nacimiento

LaLiga: Horarios y canales para ver EN VIVO el Barcelona vs Osasuna, HOY, sábado 13 de diciembre

Lionel Messi desata el caos en su visita a India: aficionados invaden el campo de juego y la policía detuvo al organizador

En septiembre de este año, perdió sus cinturones de CMB, AMB; FIB y OMB y el mote de campeón indiscutido del peso supermediano, tras caer por decisión unánime ante Terence Crawford. Desde entonces, los rumores sobre su regreso al cuadrilátero han tomado su futuro. Sin embargo, su entrenador, Eddy Reynoso, rompió el silencio y reveló los planes del tapatío.

En entrevista con TV Azteca, Reynoso confesó que el pugilista mexicano no peleará en mayo, sino que esperará hasta septiembre, donde buscará levantarse de su reciente caída.

"Canelo quiere la revancha contra Crawford. Queremos hacerla en septiembre, ese es el objetivo, la revancha. Descansaremos en mayo y volveremos en septiembre", fueron las palabras de Eddy Reynoso.

