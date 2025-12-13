Lionel Messi desata el caos en su visita a India: aficionados invaden el campo de juego y la policía detuvo al organizador

Este sábado, Lionel Messi visitó el estadio Salt Lake de Calcuta, India, después de haber develado de manera virtual la estatua de 21 metros que hicieron en su honor. Sin embargo, su presencia desató la locura de los presentes que terminaron por invadir el campo de juego tras destruir las butacas y gradas del inmueble.

El descontento de los aficionados fue provocado por la cantidad de gente que rodeó al astro argentino durante su recorrido por el campo de juego, lo que hizo que sea imposible de detectar y apreciar al ganador de ocho Balones de Oro, que fue acompañado, entre tantas personas, por sus compañeros Rodrigo De Paul y Luis Suárez.

Lee también Liga MX: ¿Qué necesitan Toluca y Tigres para ser campeones del Apertura 2025?

Could you spot where the Messi is??



This was the view for fans who paid 10K, Wow pic.twitter.com/0wC1fuPPFH — The Khel India (@TheKhelIndia) December 13, 2025

Al terminar el evento, la policía de la India arrestó al organizador principal

de la visita de Lionel Messi a Calcuta e informó que habrá un reembolso para todos los aficionados.

#WATCH | Kolkata, West Bengal: Angry fans threw bottles and chairs from the stands at Kolkata's Salt Lake Stadium



Star footballer Lionel Messi has left the Salt Lake Stadium in Kolkata.



More details awaited. pic.twitter.com/mcxi6YROyr — ANI (@ANI) December 13, 2025

El director general de Policía de Bengala Occidental, Rajeev Kumar, declaró que "el organizador está dando por escrito a los afectados que las entradas vendidas deben ser reembolsadas. Ahora la situación está bajo control y ya hemos detenido al organizador".

Lee también El día que Antonio Mohamed remontó una Final contra los Tigres

En redes sociales se compartieron testimonios de aficionados decepcionados de la visita de Messi a su país, ya que, a pesar de la gran expectativa que generaba verlo, el campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022 solamente estuvo 22 minutos en el campo de juego sin patear un balón.

"Evento absolutamente terrible. Vino solo por 10 minutos. Todos los líderes y ministros lo rodearon. No pudimos ver nada. No dio ni un solo tiro ni un solo penal. Dijeron que también traerían a Shah Rukh Khan. No trajeron a nadie. Vino por 10 minutos y se fue. Tanto dinero, emociones y tiempo desperdiciados. No pudimos ver nada...", declaró un aficionado.