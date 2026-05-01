Gaby López jugará las rondas finales del LPGA Riviera Maya Open

La segunda ronda del LPGA Riviera Maya Open tuvo momentos altos y bajos para Gaby López, que terminó el día con un golpe bajo par para un acumulado de -5, suficiente para superar con creces su desempeño del año pasado y pasar el corte para el fin de semana, algo que la golfista mexicana celebra, aunque su mentalidad está puesta en ganar el torneo.

“La verdad este año ni pensé en el corte, estoy más enfocada en estar allá arriba, es bueno pasar el corte en tu país, es una semana diferente y entonces intento enfocarme mucho en mi caddie, mis rutinas, mis tiros y no estar tan pendiente en lo que pasa afuera”, declaró al terminar su segunda ronda.

“He hecho un gran trabajo en ponerme en una burbuja y enfocarme en mis sensaciones para cada tiro”, agregó.

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🗣️ “Este año ni siquiera pensé en el corte”



Gaby López confiesa que le gusta “la posición de cazadora” tras terminar su segunda ronda en la sexta posición a cuatro golpes del liderato pic.twitter.com/uinV3lcOkQ — Universal Deportes (@UnivDeportes) May 1, 2026

Con 4 birdies y 3 bogeys, López está a cuatro golpes de distancia de Nelly Korda y Brianna Do, las líderes al momento de escribir esta nota.

“Me gusta estar en posición y mentalidad de cazadora, sé que tengo que jugar mi mejor golf y estoy muy contenta porque poco a poco me siento más así y debo confiar porque ya llegará mi semana pero debo continuar valiente, echada para adelante y preocupándome por las cosas chiquitas”, mencionó sobre la posibilidad de alcanzar la cima en las últimas dos rondas.

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Además de su swing y su potencia, la mentalidad de Gaby es uno de sus atributos a destacar.

“Me siento bastante bien, contenta por los pantalones que le pongo a todos los hoyos, pero si me sigo enfocando vamos a tener un buen fin de semana”, concluyó.