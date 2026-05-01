Checo Pérez largará 19 en la carrera sprint del GP de Miami; Lando Norris gana la pole

El vigente campeón de Fórmula 1, Lando Norris, ganó la pole para la carrera sprint del sábado en el Gran Premio de Miami, al superar al actual líder de puntos, Kimi Antonelli, de Mercedes.

El compañero de equipo de Norris en McLaren, Oscar Piastri, fue tercero, a solo 0,017 segundos de Antonelli, de cara a la segunda carrera sprint de la temporada.

The results are in from Sprint Qualifying... 💪



Lando Norris will lead the field away in tomorrow's #F1Sprint, ahead of Kimi Antonelli and team mate Oscar Piastri ⬇️#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/9gVeGUuq7i — Formula 1 (@F1) May 1, 2026

Los pilotos pudieron probar por primera vez el viernes los cambios realizados por la FIA, el organismo rector del deporte, durante una pausa de cinco semanas. La organización implementó modificaciones al reglamento después de que los pilotos criticaran duramente cómo la potencia de la batería eléctrica ha cambiado los autos y la competencia.

“Fue genial. Resultado perfecto para nosotros, una buena manera de recompensar al equipo. Tenemos muchas mejoras nuevas en el auto, así que es bueno volver a sentir algo de agarre. ... Siempre me ha encantado Miami”, comentó Norris.

Charles Leclerc, de Ferrari, terminó cuarto, por delante de Max Verstappen, de Red Bull. Sergio Pérez y Valtteri Bottas se clasificaron 19no y 20mo, respectivamente, en el debut de Cadillac en suelo norteamericano.

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Lando Norris con McLaren, durante el Gran Premio de Miami - Foto: AP

Mejora del paddock para el Gran Premio de Miami

El Gran Premio de Miami anunció el viernes que añadirá una ampliación de 115.000 pies cuadrados a su edificio del Paddock Club en el Autódromo Internacional de Miami, que estará lista a tiempo para la carrera de 2027. La nueva estructura, que se extenderá hasta la curva 1, podrá albergar a más de 9.000 asistentes e incluye 300.000 pies cuadrados de espacio, lo que la convierte en uno de los paddock clubs más grandes de la Fórmula 1.

“La expansión de nuestro Paddock Club es otro ejemplo de innovación e inversión en nuestro evento y de hacer crecer la Fórmula 1 en Estados Unidos. Queríamos no solo hacer el Paddock Club más grande para satisfacer la demanda, sino diferenciar la experiencia en algo nuevo y único”, comentó Tom Garfinkel, socio gerente del Gran Premio de Miami.

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