Pato O'Ward carga contra la nueva Fórmula 1: "Es triste de ver"

Patricio O'Ward funge como piloto de reserva de McLaren en la Fórmula 1, y aunque muy pocas veces logra subirse al monoplaza de alguno de los titulares de la escudería, el mexicano se ha unido a las críticas en contra de la nueva era de la categoría reina.

Desde la pretemporada de la F1, un gran número de atletas comenzaron a expresar su malestar con algunas de las nuevas medidas impuestas en los autos como las unidades de potencia híbridas 50-50, entre otras cosas.

Ante la ola de disconformidades por parte de figuras como Max Verstappen, quien ya amenazó con su salida de la F1 por el estado actual del campeonato, el volante regiomontano compartió su visión respecto a este tema.

"Las reglas nuevas le han cambiado muchísimo a la esencia de lo que es Fórmula 1 y yo diría que estoy en la misma página que muchos de los pilotos, que han hecho un error, por ahorita, pero es Fórmula 1 esperas que lo arreglen, pero por ahora, es triste de ver", comentó O'Ward en la zona mixta del Gran Premio de Long Beach de la IndyCar.

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Con los cambios dentro de la categoría, en específico en los bólidos, el mexicano reconoció que su sueño de estar en la Fórmula 1 no tiene nada que ver con la fama o el dinero, sino con el sentimiento que genera estar aborde de un monoplaza

"A mí me encantaba manejar los autos de F1 por el sonido, el olor, por la forma en que puedes tomar las curvas a fondo, lo que podían hacer esos autos y la verdad que a mí cero se me antoja, no me llama la atención" añadió.

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En este punto de la temporada de IndyCar, Pato O'Ward está en la sexta plaza del campeonato con 106 puntos, a 50 unidades del líder y sigue sin alcanzar una victoria.