Efraín Juárez apenas acaba de cumplir un año, desde que asumió el cargo como director técnico del Club Universidad Nacional.

El joven director técnico mexicano llegó en un momento crítico del equipo auriazul, pero aceptó la responsabilidad porque se trataba del equipo que lo vio nacer y crecer como profesional.

Por tal motivo, tomó el reto, a pesar de lo que significaba y, poco más de 365 días después, ya tiene a los Pumas clasificados a Liguilla, luego de una ausencia de dos torneos.

Con tres jornadas por delante del Clausura 2026, el conjunto auriazul tiene asegurada su presencia en la Fiesta Grande, pero todavía tiene otro objetivo que cumplir.

Lee También Liga MX: Horario y canales para ver EN VIVO Atlético San Luis vs Pumas HOY viernes 17 de abril

Al interior del vestuario universitario, son conscientes de que necesitan permanecer entre los primeros cuatro lugares de la tabla general para tener más aspiraciones de cumplir otro objetivo, el más importante de todos: ser campeón.

En espera de saber qué les depara a Efraín Juárez y sus dirigidos en la Liguilla del futbol mexicano, hay un tema pendiente que tiene la directiva de los Pumas.

En diciembre de este año, el joven director técnico mexicano termina contrato, por lo que está la duda si será renovado.

Al respecto, el canterano auriazul habló al respecto, pero reconoció que ampliar su vínculo laboral con el Club Universidad Nacional dependerá de cómo les vaya en la Fiesta Grande.

Lee También Liga MX: Horarios y canales para ver EN VIVO los partidos de HOY viernes 17 de abril

"Mi renovación será de acuerdo a mis resultados, [pero] nunca hemos hablado de renovación y yo no la veo, la ve mi agente. Soy sincero, hasta el día de hoy no hemos tocado ese tema porque no es lo más importante", mencionó.

No obstante, Efraín Juárez aseguró que le gustaría permanecer en el equipo de sus amores durante mucho tiempo, por lo que espera firmar pronto su extensión de contrato.

"A mí, me encantaría estar en este club 20 años, ser el Alex Ferguson de los Pumas [porque] es mi club, lo conozco perfectamente y me siento en casa", se sinceró.

En entrevista para FOX, el estratega mexicano reiteró que el tema de su renovación con los Pumas no es tan relevante porque están por iniciar la lucha por el título de la Liga MX.

"Mi intención es terminar este torneo lo mejor posible, tratar de pelear el título y ver qué pasa... en este mundo de entrenador, si no das los resultados, te echan a la semana; [ahorita] lo más importante es cómo vamos a afrontar el final del torneo y la Liguilla", puntualizó.