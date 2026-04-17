Liga MX: Horario y canales para ver EN VIVO Atlético San Luis vs Pumas HOY viernes 17 de abril

Los Pumas visitan, esta noche, al Atlético San Luis en el estadio Libertad Fianciera, en el inicio de la Jornada 15 del Clausura 2026.

Con el boleto a la Liguilla ya asegurado, el equipo capitalino se enfrenta al potosino, con el objetivo de permanecer entre los cuatro mejor clasificados del torneo.

Los del Pedregal cumplieron el objetivo de estar en la Fiesta Grande, pero todavía tienen la ilusión de permanecer en lo más alto de la tabla general para recibir los juegos de vuelta como local.

Disputar el segundo capítulo de la ronda de eliminación directa en el estadio Olímpico Universitario será fundamental para que puedan estar cerca de lograr el último objetivo, el más importante de todos: ser campeones.

El conjunto de Efraín Juárez también tratará de mantener la racha de imbatibilidad que ha adquirido en las últimas semanas.

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Los Pumas no pierden un encuentro desde la novena fecha, cuando cayeron a manos del Toluca en CU; incluso, esa es la única derrota que han sufrido a lo largo de todo el certamen.

Desde entonces, suman tres victorias (Necaxa, América y Mazatlán FC) y dos empates (Cruz Azul y Chivas), es decir, han ganado 11 de los últimos 15 puntos disputados.

Ahora, la escuadra universitaria tratará de obtener un nuevo triunfo para afianzarse en los primeros lugares de la clasificación y para seguirse haciendo fuerte fuera de casa.

Sin embargo, enfrente tendrá a un Atlético San Luis que se juega sus últimas oportunidades de clasificar a la Liguilla.

Con 15 puntos, el conjunto rojiblanco se encuentra en la decimocuarta posición, por lo que debe quedarse con las tres unidades como local para no alejarse de la zona de la Fiesta Grande, está a cuatro del octavos lugar que es el Atlas.

Cabe resaltar que los Pumas tienen dos victorias y tres derrotas en sus últimas cinco visitas a los tuneros, por lo que no será una misión sencilla ganar hoy.

Para Efraín Juárez y sus dirigidos, el reto es demostrar de lo que están hechos realmente, deben dar una gran actuación para encaminarse rumbo a la Liguilla, donde quieren luchar por el título del futbol mexicano.

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