Alejandro Marcovich cumple, este 3 de junio, 66 años. En un estado de salud vulnerable, y con un pronóstico que se mantiene hermético por parte de su familia, su hija mayor, Belá, le dedica un emotivo mensaje en redes sociales, en el que cual denota el optimismo que experimenta que su padre, y exintegrante de Caifanes, se recuperará.

Fue el martes 19 de cuando el músico, de origen argentino, sufrió un derrame cerebral que lo mantiene en estado de coma; su familia, los Marcovich Martínez han realizado declaraciones a cuentagotas y, la mayoría de ellas, más que ampliar el panorama de cómo sigue el músico, desmienten la información poco fidedigna que se divulga en internet.

A través de su hija Bélá, la familia del guitarrista ha agradecido las muestras de cariño y la constante preocupación que sus fans han mostrado en los días recientes y, ahora, la joven volvió a recurrir a su cuenta de Instagram, esta vez, para celebrar a su padre en su aniversario.

Lee también Familia de Alejandro Marcovich no tiene noticias de Caifanes

La joven diseñadora compartió una serie de fotos; en una de ellas, aparece junto a Marcovich, en lo que parece ser una clase de baile, cuando ella era todavía una pequeña niña, también hay dos fotografías de la infancia de él, cuando aún residía en su natal Argentina, en donde creció junto a sus hermanos, Andrea, Carlos y Gustavo.

En la descripción del post, Belá (de 31 años) muestra el amor y respeto que siente por su progenitor y, expectante, le hace saber que tanto ella, como su hermano Diego y su esposa Gabriela lo espera para celebrar su cumpleaños 66.

"Feliz cumpleaños, papá, aquí te estamos esperando para partir tu pastel y celebrar la vida juntos, te amamos y extrañamos mucho".

Lee también Alejandro Marcovich, exguitarrista de Caifanes, en coma luego de un derrame cerebral

Entre los comentarios, Belá, y su familia, han recibido mensajes de solidaridad para el músico y compositor de los solos de guitarra de temas de Caifanes como "Afuera", "No dejes que", "Aquí no es así" y "Ayer me dijo un ave".

"Seguimos orando por tu papá, no están solos".

"Felicidades por su esfuerzo y constancia".

"Un maravilloso equipo".

"Mucho amor y mucha luz para ti, Alejandro Marcovich, gracias al Universo por tu vida".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc