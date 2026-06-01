“No se han comunicado con mis hijos ni conmigo”, responde Gabriela Martínez, esposa de Alejandro Marcovich, tras el video viral en el que sus excompañeros del grupo Caifanes hablaron de su estado de salud.

“Queremos aprovechar, en nombre de todo el grupo, para mandarle un abrazo muy cariñoso, con mucho amor, mucha luz y todo lo mejor para Alejandro Marcovich”, dijo Saúl Hernández durante la presentación de la banda en un reciente concierto en León.

Con un mensaje así muchos de los fans de la banda pensaron en que los desacuerdos entre el vocalista y el legendario guitarrista se habrían disipado de nuevo o que estarían en comunicación con la familia del músico.

Gabriela comenta que ni los actuales miembros de Caifanes, como Diego Herrera, Alfonso André o el mismo Saúl Hernández, ni exmúsicos como Sabo Romo se han puesto en contacto con ellos.

La salud de Marcovich, que por ahora continúa reportándose comodelicada y con pronóstico reservado, es la prioridad para Martínez, aunque tras todo el ruido mediático causado por el mensaje de hace unos días decidió responder a EL UNIVERSAL.

En una pequeña charla dijo sentirse dolida y molesta por el intento de Hernández por quedar bien frente a la opinión pública aunque el distanciamiento entre él y Alejandro es del conocimiento de sus seguidores.

Pese a que los arreglos de varios de los éxitos de la legendaria banda del rock nacional fueron creados por Marcovich, afirma, también es sabido que las regalías no llegan al guitarrista.

Gabriela asegura que no busca ayuda económica ni nada similar por parte de los que compartieron escenarios con su esposo que desde hace más de una semana se encuentra internado en un hospital de la CDMX en coma tras sufrir un derrame cerebral.

Lo único que Gabriela solicita es que no se use el nombre de Marcovich para “mostrar una máscara de humanidad, amor y luz ante el público” que no se sostiene en privado.