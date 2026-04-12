Pumas cumple en CU y derrota a Mazatlán FC para seguir peleando por la parte alta de la tabla

Sin demasiado esfuerzo, porque por momentos quitó el pie del acelerador, el equipo de Efraín Juárez cumplió con los pronósticos y se quedó con los tres puntos en casa para acercarse a la Liguilla.

Los Pumas se impusieron (3-1) al Mazatlán FC y seguirán peleando por la parte alta de la tabla general en el cierre de la Fase Regular.

Cada vez están más cerca de asegurar su pase a la Fiesta Grande, pero quieren quedarse entre los primeros cuatros lugares.

Antes de que transcurrieran 15 minutos en el cronómetro, el conjunto auriazul ya tiene una ventaja de dos goles.

Incluso, desde los tres minutos ya se había puesto al frente en el marcador, pero la anotación fue anulada por un fuera de juego. La respuesta llegó de inmediato.

Roberto Morales (4') y Juninho Vieira (14') no desperdiciaron sus ocasiones de marcar y respondieron frente a la portería mazatleca.

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Pumas en festejo de gol, durante la fase regular del torneo Clausura 2026 de la Liga MX - Foto: Luis Camacho/EL UNIVERSAL

Ambos, atraviesan por un gran momento en su primer torneo con la camiseta universitaria. Han cumplido con las expectativas.

Todo parecía indicar que los Pumas se darían un festín y que tendrían una tardé sumamente tranquila.

En las tribunas, los aficionados se ilusionaban con una posible goleada porque su equipo estaba volcado al frente; sin embargo el Mazatlán FC reaccionó.

Pedro Vite se equivocó en la salida y Rodrigo López en la marca; los Cañoneros aprovecharon el doble error y acortaron la distancia en el marcador, gracias al chileno Josué Ovalle (35').

Los del Pedregal tardaron en encontrar el gol que les diera tranquilidad. En cualquier momento, les podían arrancar el empate.

Guillermo "Memote" Martínez en festejo de gol con Pumas, durante la fase regular del torneo Clausura 2026 de la Liga MX - Foto: Maritza Villagómez/EL GRÁFICO

Hasta que apareció Guillermo Martínez, con una gran definición dentro del área, y puso cifras definitivas (67').

El Memote apenas tenía ocho minutos sobre el terreno, pero como un auténtico killer mandó a guardar la primera ocasión clara que tuvo de convertir.

El centrodelantero mexicano hizo que CU estallara. Su anotación fue un desahogo para los seguidores que estaban tensos por el marcador parcial. La tranquilidad y la algarabía regresó a las tribunas.

Los Pumas ya no sufrieron, cerraron el partido y consiguieron el triunfo que debían conseguir para afianzarse en la zona de Liguilla.

Están cerca de cumplir su primer objetivo y siguen dando firmes pasos rumbo a la pelea por el título.

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