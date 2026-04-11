Nicolás Ibáñez abandona el Clásico Joven por lesión y enciende las alarmas en Cruz Azul

Malas noticias para Cruz Azul en pleno partido del Clausura 2026. No solo recibió un golpe temprano con el gol de Patricio Salas al minuto 17, también sufrió una baja que puede pesar en lo que resta del torneo.

La Máquina vivió minutos de tensión previo a que finalizara el primer tiempo.

El momento más duro llegó con la salida de Nicolás Ibáñez. El delantero, que llegó como refuerzo estrella, no pudo continuar tras una jugada accidental.

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En plena carrera, al intentar apoyar la pierna derecha, sintió un dolor que lo dejó tendido sobre el césped.

El carrito de asistencias entró de inmediato al minuto 34. Ibáñez ya no pudo caminar por su propio pie.

¡Malas noticias para los Celestes! 🥲



Nico Ibáñez salió en el carrito de las desgracias tras lesionarse. Toro Fernández entró por su lugar. pic.twitter.com/pUEeEaxoHg — Universal Deportes (@UnivDeportes) April 12, 2026

El gesto de dolor fue evidente y obligó a que el cuerpo médico interviniera con rapidez. La escena encendió las alarmas en todo el banquillo celeste.

Desde la cancha, Carlos Rodríguez y Rodolfo Cota hicieron la señal de una posible lesión en el tendón de Aquiles.

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La preocupación creció de inmediato, ante el temor de una baja prolongada en un momento clave del torneo.

El técnico Nicolás Larcamón tuvo que modificar su plan antes de lo previsto.

El ingreso de Gabriel Fernández obligó a ajustar el esquema y a quemar un cambio temprano, algo que condicionó el resto del partido.

A pesar del golpe anímico, Cruz Azul encontró respuesta en la cancha. Omar Campos apareció para empatar el partido 1-1 antes del descanso. La Máquina resistió, pero la lesión de Ibáñez dejó más dudas que certezas rumbo a lo que viene en el Clausura 2026.