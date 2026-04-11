Meterse al Volcán, es un suplicio para el Rebaño. Ahí, ya suma tres años sin poder ganar... y contando. Aunque, esta vez, nunca se imaginó que sería humillado.

Llegaban como un auténtico vendaval, pero las Chivas fueron sorprendidas por unos Tigres que supieron cómo desarticularlas y que no desperdiciaron la oportunidad de golear al superlíder.

Derrota más que dolorosa (4-1) para Gabriel Milito y sus dirigidos que perdieron una racha de seis partidos sin derrota y de qué forma.

No habían recibido cuatro goles en toda la era del director técnico argentino.

Para su fortuna, se mantendrán una semana más como superlíderes generales.

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En esta clase de partidos, la polémica no puede faltar. Minutos después de haberse escuchado el silbatazo inicial, quedó la duda si Rodrigo Aguirre debió haber sido expulsado, por una entrada sobre Rubén González, pero el VAR no mandó a revisión.

Dejando de lado el tema arbitral, lo preocupante es que la escuadra rojiblanca se desmoronó por completo ante el equipo de Guido Pizarro.

Ofreció 20 buenos minutos, jugó a lo que está acostumbrada; después, se perdió y ya no supo cómo reponerse.

Fueron capaces de levantarse del primer gol auriazul, cortesía de Juan Brunetta (15'), fue el primero a su cuenta.

Daniel Aguirre (24'), con una estupenda definición, encontró el empate y devolvió la ilusión a la nación rojiblanca.

Sin embargo, dicha ilusión duró unos cuantos minutos. Rodrigo Aguirre (41') y Ángel Correa (46') le quitaron, de sopetón, cualquier posibilidad de salir con el triunfo del Volcán.

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Gabriel Milito buscó respuestas en su banca, apostó por ser ofensivo, en búsqueda de rescatar un punto, pero la propuesta no le salió.

El Conde leyó bien la partida, supo esperar al rival, que estaba volcado completamente al frente, y selló la victoria felina con la cuarta y última anotación.

Con la calidad que lo caracteriza, Juan Brunetta (79') no desaprovechó la oportunidad de asegurar los tres puntos y firmó su doblete.

Noche triste unas Chivas que tenían la posibilidad de dar un golpe de autoridad ante un rival directo por el título.

Gabriel Milito tiene mucho qué pensar, de cara a la Liguilla. A diferencia de la mayoría de las veces, esta vez, la partida no le salió y se llevó una escandalosa goleada. Tiene que darle la vuelta a la página, rápidamente.