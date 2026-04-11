En medio de la tormenta, los “Gallos Blancos” de Querétaro hilaron un quinto partido consecutivo sin conocer la derrota. En el Estadio Corregidora, la escuadra queretana resistió a lo largo de noventa lluviosos minutos para imponerse (3-1) ante los “Rayos” de Necaxa.

El dominio del balón perteneció enteramente a Querétaro. Situación que desesperó profundamente a los futbolistas de Necaxa, particularmente a Lorenzo Faravelli y Agustín Oliveros. El “Gato” Ortiz determinó su expulsión, por lo que el equipo hidrocálido terminó el partido con solo nueve jugadores.

Lo cierto es que, aunque hubo momentos en los que cedieron, los “Gallos Blancos” se apropiaron del esférico desde el primer capítulo del duelo. El uruguayo Santiago Homenchenko (28') remató desde fuera del área para darle un primer gol a la escuadra queretana, seguido por un doblete del argentino Mateo Coronel (45'+4' y 80').

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Gallos Blancos de Querétaro en festejo de gol, durante la fase regular del torneo Clausura 2026 - Foto: Imago7

Pese a que la tormenta ahuyentó a los aficionados presentes en el recinto queretano, los futbolistas continuaron el partido correspondiente a la catorceava fecha del Clausura 2026. En el segundo tiempo, los “Rayos” reaparecieron con un cabezazo del argentino Tomás Badaloni. Sin embargo, no fue suficiente para cambiar el destino del partido.

Alejados de la zona de Liguilla y sin la posibilidad de un Play-In que los salve porque este torneo no contará con dicho formato, Necaxa y Querétaro verán nuevamente acción en la próxima fecha del torneo. Por un lado, los hidrocálidos recibirán la visita de Tigres en el Estadio Victoria Aguascalientes Mientras que, por su parte, los queretanos jugarán contra Mazatlán en el Estadio El Encanto.

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