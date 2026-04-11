América podría perder los tres Clásicos en un torneo, algo que no sufre desde hace 15 años

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Las Águilas del quieren evitar algo que no sufren desde hace 15 años y que sin duda, desataría la furia de su afición: Perder los tres Clásicos en un mismo torneo.

Los Azulcrema no caen frente a sus acérrimos rivales en una misma campaña desde el lejano torneo Apertura 2011, cuando eran dirigidos por el histórico exdefensor Alfredo Tena.

En aquel certamen perdieron sus tres grandes duelos de fase regular en la recta final. Contra Pumas (1-0) en la Jornada 11, ante Chivas en el Estadio Azteca (1-3) en la fecha 14 y en la 17 sucumbió (3-1) ante Cruz Azul.

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Cosecha de resultados que culminó como una de las peores campañas del América en su historia. Terminaron en la posición 17 con apenas 15 puntos. Al torneo siguiente comenzó el proyecto de Miguel "Piojo" Herrera.

Esta noche frente a Cruz Azul, las Águilas quieren evitar otra caída en el Clásico que les queda por disputar en el torneo Clausura 2026. Ya perdieron 1-0 ante Chivas y Pumas en este certamen.

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Los Clásicos del América en el Apertura 2011

  • Pumas 1-0 América/ Jornada 11
  • América 1-3 Chivas/ Jornada 14
  • Cruz Azul 3-1 América/ Jornada 17

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