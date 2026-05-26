La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pidió a las instituciones financieras estar alertas al ante el posible incremento de delitos como la trata de personas con fines de explotación sexual y laboral en el contexto de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Se hace especial énfasis a las que tienen mayor presencia en las sedes como la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, y sus zonas conurbadas, así como en corredores turísticos y migratorios.

Deben poner más atención a conductas de sus clientes bancarios y demás instituciones financieras cuando hagan múltiples transferencias entre cuentas sin propósito comercial o legal aparente.

De igual manera a la recepción y retiro inmediato de recursos en efectivo desde múltiples entidades federativas en particular aquellas que son sede del mundial.

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Cuando se detecte una alta frecuencia de pagos por transporte sin relación con actividad declarada como boletos de avión, autobús, taxis, taxis por aplicación, renta de autos, etcétera.

También de los depósitos de fondos en cuenta cuyo titular reside en lugar distinto al depositante, con retiros rápidos en ubicación diferente.

La UIF advirtió que las personas que visiten o residan en dichos lugares pueden ser propensos a participar o contribuir en el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI), comúnmente denominado lavado de dinero a través de los delitos antes mencionados.

Por eso, hizo un llamado a bancos, aseguradoras, casas de bolsa, y demás entidades del sistema financiero para reforzar las medidas de debida diligencia.

También para intensificar la detección y reportes de operaciones inusuales (ROI), en especial los clasificados como Reporte 24 horas.

El fulo de turistas, nacionales y extranjeros, por el mundial puede facilitar delitos y lavado de dinero. Foto: Dan Mullan/ AFP

Ese tipo de reportes antilavado conocidos como ROI son los que envían las entidades financieras a la UIF de las operaciones, actividades, conductas o comportamientos que no concuerden con los antecedentes o actividades conocidas o declaradas por sus clientes o con su patrón habitual de comportamiento transaccional.

Lo anterior en función del monto, frecuencia, tipo o naturaleza de la operación de que se trate, sin que exista una justificación razonable.

Mientras que el aviso o Reporte 24 horas en materia de prevención de lavado de dinero es una alerta urgente que mandan las instituciones a la UIF.

Este alertamiento se emite en coordinación con la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y el Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de Canadá (FINTRAC, por sus siglas en inglés), con la publicación de alertas similares sobre sus respectivas jurisdicciones.

Refirió que México, junto con Estados Unidos y Canadá, serán los países anfitriones de la Copa Mundial de la FIFA 2026 a celebrarse del 11 de junio al 19 de julio de 2026.

Mencionó que en nuestro país, las ciudades anfitrionas serán Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

De ahí que advirtió, el flujo masivo de visitantes nacionales y extranjeros incrementa las posibilidades respecto de la comisión de delitos y la canalización de recursos de procedencia ilícita a través del sistema financiero.

UIF registra cifra alarmante de delitos contra la sociedad

En el documento emitido por la UIF en conjunto con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se pone de manifiesto que en lo que va del año, las Agencias del Ministerio Público a través de las Fiscalías Generales en su “Informe de Incidencia Delictiva del Fuero Común 2026”, indican que a nivel nacional se registró un total de 4 mil 840 denuncias de delitos contra la sociedad.

De las cuales, 206 de ellas relacionados al delito de trata de personas, 58 reportes son relacionados a la trata con fines de explotación sexual, 19 reportes de trata de personas con fines de trabajo o servicios forzados y 129 denuncias relacionadas a la trata de personas con otros fines.

Ponderó que dichas cifras son alarmantes y pueden servir como parámetro para tener en cuenta que la trata de personas resulta ser un delito al alza, más aún si se considera la gran afluencia de personas nacionales y extranjeras que acudirán a las ciudades sedes de los partidos de futbol durante la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Foto: iStock

En la trata de personas con fines de explotación sexual explicó que los bancos deben estar pendientes porque por lo general las víctimas son forzadas a viajar frecuentemente por periodos cortos.

Es común la recepción de pagos en efectivo, transferencias electrónicas, tarjetas prepagadas y activos virtuales y depósitos de ganancias en efectivo con posterior transferencia a otras cuentas.

Se hacen promoción a través de páginas de internet y redes sociales.

Hay una concentración en la región centro del país y destinos turísticos.

Con fines de explotación laboral una de las características es que se les retiene de manera total o parcial el salario, hay un control de documentos de identidad.

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Se hacen falsas promesas de regularización migratoria o de salario digno y buen nivel de vida, pero posteriormente se les obliga a realizar trabajos forzados mediante la servidumbre por deudas, amenazas de violencia y el impago de salarios.

En el contexto del Mundial, se hace énfasis que existe la captación digital por redes sociales como Facebook, Instagram y aplicaciones como Litmatch; WhatsApp y Telegram.

También la captación de personas de otras nacionalidades; principalmente de Colombia, Venezuela y Honduras, con falsas promesas de regularización migratoria.

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