La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a 14 sujetos, entre ellos 12 personas físicas y dos personas morales presuntamente vinculados con dos redes criminales relacionadas con el Cártel del Pacífico, asociadas con actividades de tráfico de drogas y lavado de dinero.

“De acuerdo con la información analizada, una de las redes estaba dedicada al lavado de dinero derivado de la venta de fentanilo mediante criptomonedas. Asimismo, se identificaron operadores financieros y estructuras empresariales presuntamente utilizadas para ocultar y dispersar recursos ilícitos a través de activos virtuales y operaciones comerciales”, explicó el organismo en un comunicado.

Lee también EU sanciona a individuos y entidades ligados a Cártel de Sinaloa; es por lavado de dinero para el grupo criminal

La UIF dijo que de igual forma, se detectó un segundo esquema integrado por sujetos presuntamente vinculados con el tráfico internacional de drogas y lavado de activos, así como con el traslado de dinero en efectivo entre Estados Unidos y México y la utilización de empresas para la dispersión y ocultamiento de recursos de procedencia ilícita.

“En el ámbito nacional, la UIF realizó el análisis fiscal, financiero y corporativo de los sujetos designados, con el propósito de identificar posibles redes adicionales vinculadas con operaciones con recursos de procedencia ilícita y, en su caso, implementar las medidas legales correspondientes”, dijo.

Añadió que las acciones coordinadas entre autoridades mexicanas y estadounidenses fortalecen los mecanismos de cooperación internacional para prevenir el uso indebido del sistema financiero, combatir el lavado de dinero y debilitar las estructuras financieras de la delincuencia organizada.

Lee también EU pide a sus socios "firmeza" contra el terrorismo del Cártel de Sinaloay el iraní; plantea desmantelamiento de empresas y aliados

“La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la UIF, mantiene coordinación permanente con autoridades nacionales e internacionales, en apego al marco jurídico vigente y a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero y mitigar riesgos asociados a operaciones con recursos de procedencia ilícita”, dijo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc