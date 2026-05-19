La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que no ve ningún riesgo por lo que puedan declarar los excolaboradores del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya que se entregaron a las autoridades de Estados Unidos, Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Alfonso Díaz Vega, exsecretarios de Seguridad Pública y de Finanzas, respectivamente.

Ambos exfuncionarios, Rocha Moya y siete personas más fueron acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de tener presuntos nexos con el narcotráfico, y se solicitó al gobierno de México su detención y extradición inmediata el 28 de abril; sin embargo, las autoridades mexicanas se negaron aludiendo que no se entregaron pruebas.

“Ningún riesgo [vemos en torno a lo que pudieran declarar en Estados Unidos], ninguno. Fue una decisión de ellos entregarse y no hay ningún riesgo, ninguno”, aseguró Sheinbaum Pardo en conferencia de prensa.

La Mandataria federal manifestó que tampoco ve peligro de que Morena pudiera ser declarado como “organización terrorista” por el gobierno de la Unión Americana, por los presuntos vínculos que pudieran tener algunos de sus militantes con cárteles del narcotráfico.

En ese sentido, informó que el congelamiento de las cuentas de Rocha Moya por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se dio de manera preventiva y rechazó que la dependencia lo esté investigando.

“Dado que hay una orden de aprehensión en Estados Unidos contra 10 personas, los bancos de aquí, como tienen relación con los bancos de allá, toman una serie de medidas y de manera automática, preventivamente, lo hace la UIF”, explicó.

Más tarde, la UIF confirmó el bloqueo de cuentas bancarias con carácter estrictamente preventivo y señaló que no constituye una determinación definitiva ni implica la acreditación de responsabilidad alguna contra el gobernador con licencia de Sinaloa y de nueve de sus colaboradores.

“Dichos reportes, emitidos por instituciones financieras, derivaron de los señalamientos realizados por autoridades de Estados Unidos y difundidos públicamente, por lo que los bancos mexicanos, al mantener relaciones de corresponsalía con entidades financieras de Estados Unidos, emitieron alertamientos respecto de clientes considerados como Personas Políticamente Expuestas (PEP) conforme a sus mecanismos de cumplimiento y monitoreo”, explicó la UIF.

La Unidad de Inteligencia Financiera detalló que el bloqueo de cuentas derivó de reportes denominados LPB 24 Horas, emitidos por instituciones del sistema financiero mexicano contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y otros funcionarios señalados.

Al respecto, la presidenta Sheinbaum Pardo afirmó que no se puede acusar que su gobierno no actúa en contra de los cárteles del narcotráfico, ya que se ha detenido a 50 mil personas por delitos de alto impacto a nivel nacional y se ha enviado a 92 narcotraficantes a la Unión Americana.

“Nadie nos puede acusar, nadie, absolutamente nadie, de que no hayamos actuado en contra los grupos delictivos, nadie, porque hemos detenido a 50 mil personas, pero además se han enviado 92, de todos los grupos, a Estados Unidos, y además se ha actuado contra todos los grupos delictivos, cosa que no ocurrió en el periodo de [Felipe] Calderón”.

Por el contrario, dijo que durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón se abrieron las puertas a agencias de Estados Unidos mediante el Operativo Rápido y Furioso, e hizo un acuerdo con un grupo delictivo.

Finalmente, la Titular del Ejecutivo también acusó a la gobernadora María Eugenia Campos de realizar acciones para impedir la marcha que realizó Morena en Chihuahua, a fin de protestar por la intervención de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) en dicha entidad sin dar aviso al gobierno de México.

Sin mencionar el nombre de la mandataria estatal, la Presidenta de México hizo un llamado a todos los gobernadores para que permitan la manifestación libre y la libertad de expresión, al referirse a la marcha organizada por su partido.

“Es muy importante que haya en todos lados, no sé por qué pusieron carteles en Chihuahua para evitar una manifestación, es un llamado a todos los gobernadores, gobernadoras, a la libertad de expresión, de reunión, de manifestación, a todos y a todas”, dijo en conferencia de prensa.