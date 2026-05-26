Mientras Alejandro Marcovich permanece hospitalizado tras sufrir un derrame cerebral, su familia lanzó una advertencia para evitar que los fans caigan en estafas relacionadas con su estado de salud.

A través de un comunicado, Gabriela Martínez, esposa del exguitarrista de Caifanes, aclaró que ni ella ni sus hijos, Bela y Diego Marcovich, están detrás de las colectas y eventos que circulan en redes sociales para, supuestamente, cubrir los gastos médicos del músico.

“Por este medio quiero hacer hincapié en aclarar que ni nosotros como familia ni por medio de allegados hemos pedido ningún apoyo financiero”, señala el documento difundido por la familia.

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En el mensaje, Gabriela también pidió hacer caso omiso a cualquier solicitud de dinero, pues aseguró que algunas personas están intentando aprovecharse de la situación y de la preocupación de los fans.

“Desafortunadamente se han aprovechado de nuestra situación y de la buena fe de muchos de ustedes para engañarlos”, agregó.

El pasado 19 de mayo, Marcovich fue traslado de emergencia a un hospital de la Ciudad de México a causa de un evento cerebrovascular, y desde entonces permanece en coma.

La noticia provocó preocupación entre seguidores y figuras cercanas al rock mexicano.

¿Cuál es el estado de salud de Alejandro Marcovich?

Gabriela aprovechó su mensaje para informar que el estado de salud del rockero es delicado y que permanece bajo vigilancia neurológica estrecha.

“Queremos reiterar nuestro agradecimiento ya que estamos muy conmovidos por la enorme cantidad de muestras de cariño, oraciones y buenos deseos para Alejandro. Su estado de salud sigue siendo delicado y con pronóstico reservado”, expresó.

Hasta ahora, la familia ha insistido en que cualquier actualización oficial sobre la evolución del músico será compartida únicamente a través de Gabriela, Bela o Diego Marcovich, con el objetivo de evitar rumores o información falsa.

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