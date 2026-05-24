Saúl Hernández se pronunció en el concierto que Caifanes ofreció en León, Guanajuato, para enviar sus mejores deseos a su excompañero de agrupación, Alejandro Marcovich, quien se encuentra hospitalizado; el cantante se sinceró y comparte que ha orado por la pronta recuperación del guitarrista.

La banda de rock se presentó este sábado, 23 de mayo, en la Velaria de la Feria, uno de los recintos de mayor capacidad que alberga "la Perla del Bajío"; se trató del primer show de Caifanes, luego de que la familia del músico, los Marcovich Martínez, dieran a conocer el episodio de salud que enfrenta.

Fue así que, frente a más 10 mil personas, Hernández, que conoce a Marcovich desde que ambos estudiaban la prepataroria y aspiraban a ser parte de una banda de rock próspera, dedicó unas palabras a su colega.

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Al expresarse, el cantante dijo que se trataba de un mensaje en nombre de todos los integrantes actuales de la agrupación; él, Alfonso André, Diego Herrera, así como Marco Rentería y Rodrigo Baills, quienes ejecutan el bajo y la guitarra, respectivamente.

"Queremos aprovechar, en nombre de todo el grupo, mandar un abrazo muy cariñoso, con mucho amor, mucha luz y todo lo mejor para Alejandro Marcovich, tuvo una recaída y le deseamos con todo amor, de todo corazón, que se recupere pronto, en nombre de Dios, le mandamos muchas oraciones y mucho amor".

#Música | En su más reciente presentación, Caifanes le deseó lo mejor a Alejandro Marcovich, quien fue guitarrista de la agrupación y que actualmente está en coma tras sufrir un derrame cerebral 🎶 pic.twitter.com/XFiEfMfmom — Luis Guillermo Digit (@luisgdigital) May 24, 2026

Los fans leoneses, conjuntados en el recinto, reaccionaron con aplausos y ovaciones, ante el gesto del grupo.

Durante el concierto, la banda tocó dos de los temas en que Alejandro Marcovich tuvo una importancia capital, en cuestiones de composición, como lo son los solos de guitarra de "Afuera", "Aquí no es así" y "Ayer me dijo un ave", acordes que dedicó a Bela, su primogénita, cuando esta nació.

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Antes de la integración de Marcovich a Caifanes, en 1989, con el según álbum de la banda "Volumen II (El diablito)" -y hasta 1995-. ya había formado otro grupo junto a Hernández y Alfonso André, cuyo nombre fue Las insólitas imágenes de Aurora, nombre propuesto por Sául e inspirado en un cuento de su autoría, como contó años atrás a Cristina Pacheco en su programa de entrevistas.

Caifanes, en una temporada, estuvo integrado por Alejandro Marcovich (guitarra), Sabo Romo (bajo), Saúl Hernádnez (voz), Diego Herrera (teclado y saxofón) y Alfonso André (batería). Foto: Especial

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