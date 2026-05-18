Más Información

Sheinbaum confirma congelamiento de cuentas de Rocha Moya; explica que fue de manera preventiva

Sheinbaum confirma congelamiento de cuentas de Rocha Moya; explica que fue de manera preventiva

Llega nuevo cargamento de ayuda humanitaria a Cuba desde México; atraviesa una grave crisis económica

Llega nuevo cargamento de ayuda humanitaria a Cuba desde México; atraviesa una grave crisis económica

Salud emite aviso preventivo a quienes viajen al Congo y Uganda por brote de ébola; advierte riesgo de propagación internacional

Salud emite aviso preventivo a quienes viajen al Congo y Uganda por brote de ébola; advierte riesgo de propagación internacional

Tribunal Electoral gasta 22 mdp en menú gourmet

Tribunal Electoral gasta 22 mdp en menú gourmet

El ajolote: entre el uso político y la extinción

El ajolote: entre el uso político y la extinción

Localizan crematorio clandestino en Lagos de Moreno; Madres Buscadoras hallan restos óseos calcinados

Localizan crematorio clandestino en Lagos de Moreno; Madres Buscadoras hallan restos óseos calcinados

La (UIF), confirmó que se realizaron adiciones a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) con carácter estrictamente preventivo, derivado de reportes emitidos por instituciones del sistema financiero mexicano contra el gobernador de Sinaloa, , y otros funcionarios señalados por Estados Unidos.

“Dichos reportes, emitidos por instituciones financieras, derivaron de los señalamientos realizados por autoridades de los y difundidos públicamente, por lo que los bancos mexicanos, al mantener relaciones de corresponsalía con entidades financieras de los Estados Unidos, emitieron alertamientos respecto de clientes considerados como Personas Políticamente Expuestas (PEP) conforme a sus mecanismos de cumplimiento y monitoreo”, dijo la UIF.

Según el organismo, con base en dichos reportes bancarios llamados LPB 24 Horas, la llevó a cabo la inmovilización preventiva, con el objetivo de proteger la integridad del nacional.

Lee también

La UIF precisa que estas medidas no constituyen una determinación definitiva ni implican la acreditación de responsabilidad alguna, sino acciones preventivas de carácter administrativo.

“Asimismo, las personas incluidas en la cuentan con los medios de defensa y garantías previstos en la legislación aplicable, entre ellos el ejercicio de la Garantía de Audiencia, así como la posibilidad de hacer valer los recursos administrativos y jurisdiccionales que estimen procedentes”, dijo.

La UIF informó que actualmente se encuentra analizando diversa información y documentación relacionada con las PEP incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas, con los mismos criterios técnicos, analíticos e institucionales, como en cualquier otro reporte emitido por el sistema financiero mexicano.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]