Los documentos fiscales no sólo son un trámite burocrático sino una puerta de acceso a la formalidad y certeza jurídica que permite el desarrollo económico de comunidades de pueblos históricos, aseguró el jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Antonio Martínez Dagnino.

Afirmó que al darse de alta ante el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y contar con la firma electrónica, sirven para formalizar y consolidar proyectos comunitarios en beneficio directo para muchas familias.

Durante la ceremonia de entrega de RFC y dos e.firmas a la Cooperativa de Pescadores Comca'ac Seris del Gobierno Tradicional, organización vinculada a la actividad pesquera, dijo que para ello es importante acercar los servicios fiscales a las comunidades más alejadas.

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Para ello, mencionó que el SAT cuenta con oficinas móviles como parte de programas como el Plan de Justicia para la Nación Seri que es prioritario para la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Incluye también, agregó, apoyo, asesoría y acompañamiento a los integrantes de este pueblo histórico para formalizar sus iniciativas.

Para el caso de Sonora, mencionó que el año pasado la oficina móvil realizó más de mil 400 atenciones en los municipios de Cajeme, Hermosillo y Nogales.

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En lo que va de 2026, han ido a 10 municipios: Caborca, Cajeme, Empalme, Guaymas, Hermosillo, Navojoa, Nogales, San Luis Río Colorado, Ures y Villa Hidalgo, con un total de 2 mil 105 atenciones.

En la ceremonia que se llevó a cabo en la comunidad Punta Chueca, en Hermosillo, Sonora representantes de la cooperativa y de dos proyectos que promueven el turismo sustentable, recibieron sus documentos fiscales que les permitirán formalizan su situación administrativa ante el SAT.

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