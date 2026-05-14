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La Secretaría Anticorrupción informó que tras investigaciones hechas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y en el Banco del Bienestar (Banbien) se acreditaron faltas administrativas graves cometidas por cuatro exservidores públicos, a quienes se les inhabilitó hasta por 10 años para ocupar cargos en el servicio público, y se les impusieron sanciones económicas.

En un comunicado, la dependencia federal detalló que en el SAT se asignaban de forma irregular citas con datos de contribuyentes no registrados en el portal oficial de la institución.

En el Banco del Bienestar retiraban recursos de cuentas bancarias sin consentimiento de las personas cuentahabientes. Redacción

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