A 15 días de que venza el plazo, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) hizo un llamado a las donatarias a presentar su declaración informativa de transparencia correspondiente al ejercicio fiscal 2025.

Recordó que todas las organizaciones sin fines de lucro autorización del SAT, están obligadas a dar a conocer los donativos que recibieron.

De lo contrario serán acreedoras de sanciones e incluso pueden perder su autorización para operar en México, advirtió.

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Es decir, tienen que informar con claridad y al detalle no solamente el dinero que obtuvieron del público en general, sino también su uso y destino.

También, las actividades que realizaron en beneficio del país y así corresponder a la confianza de la ciudadanía.

Lo anterior tal y como se establece en la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) en la cual se indica que la fecha límite para cumplir con esta obligación es el 31 de mayo.

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Para ello, el SAT publicó la Guía de Usuario de la Declaración Informativa, que se encuentra disponible en la liga: https://www.sat.gob.mx/minisitio/DonatariasAutorizadas/documentos/Declaracionransparencia2026.pdf

La Declaración se puede consultar a través del Portal del SAT en el minisitio: https://www.sat.gob.mx/minisitio/DonatariasAutorizadas/index.html

Si tienes dudas o comentarios, el órgano recaudador pone a disposición los teléfonos de MarcaSAT (opción 6), con un horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas (excepto días inhábiles):

Desde México: 55 627 22 728

55 627 22 728 Desde el extranjero: (+52) 55 627 22 728

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Existe el Chat uno a uno: chat.sat.gob.mx. Por medio del portal se puede contactar en OrientaSAT.

Otra opción es acudir a las oficinas del SAT ubicadas en diversas ciudades del país, pueden consultar el módulo más cercano a su domicilio en https://www.sat.gob.mx/portal/public/directorio

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