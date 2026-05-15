La firma financiera tecnológica de origen brasileño Nu, reportó al cierre del primer trimestre de 2026 una utilidad neta de 871 millones de dólares, un crecimiento de 41% en cifras anuales.

De acuerdo con su reporte financiero correspondiente a enero-marzo del año en curso, Nu, que opera en México como Sociedad Financiera Popular (Sofipo) y que está a la espera de obtener "luz verde" por parte de la CNBV para operar como banco, resaltó el fuerte crecimiento que ha tenido en el país, colocándose en los primeros lugares por número de usuarios en el sistema financiero mexicano.

De acuerdo con sus estados financieros, al cierre del primer trimestre de 2026, Nu habría alcanzado el punto de equilibrio en su operación en México, al no reportar pérdidas.

“En México, Nu superó los 15 millones de clientes y se convirtió en la tercera institución financiera más grande del mercado, con la misma fórmula de generación de resultados ahora desplegándose: la base de clientes ha crecido aproximadamente siete veces en cuatro años, el ingreso promedio mensual por cliente activo casi se ha duplicado, el índice de eficiencia ha mejorado 78 puntos porcentuales, y el negocio alcanzó el punto de equilibrio en el primer trimestre de 2026”, detalló.

En Brasil, Nu superó los 115 millones de clientes, representando la institución financiera privada más grande del país.

Lee también Nu México llega a los 15 millones de usuarios y espera autorización bancaria de la CNBV

Crece Nu en México, Brasil y Colombia

La firma reportó un aumento de aproximadamente 4 millones de clientes en el primer trimestre de 2026 en los tres países donde opera (Brasil, México y Colombia), alcanzando un total de más de 135 millones de clientes a nivel global a marzo de 2026.

“Esta expansión refuerza la posición de Nu como una de las plataformas de servicios financieros digitales más grandes y de más rápido crecimiento en el mundo”, resaltó.

Nu detalló que los depósitos sumaron 42 mil 400 millones de dólares durante el trimestre, un crecimiento de 22% frente al mismo periodo del año pasado.

Al mismo tiempo, la cartera de crédito alcanzó 37 mil 200 millones de dólares, tras aumentar 40% anual y 7% respecto al trimestre previo.

Dentro del portafolio, las tarjetas de crédito concentraron 24 mil 300 millones de dólares, mientras que los préstamos no garantizados rondaron los 10 mil millones y los créditos garantizados llegaron a 3 mil millones. Con ello, la proporción de préstamos frente a depósitos subió a 58.3% al cierre del primer trimestre de 2026, desde 49.1% del trimestre previo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc