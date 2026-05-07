El Servicio de Administración Tributaria (SAT), informó que en abril 10.8 millones de personas físicas presentaron su declaración anual de impuestos correspondiente al ejercicio fiscal 2025.

“Durante el mes pasado, las declaraciones de personas físicas se presentaron cerca de 10.8 millones de declaraciones”, dijo el Administrador General de Recaudación, Gari Gevijoar Flores Hernández González.

Al participar en un foro organizado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), detalló que de ese total, siete millones presentaron saldo a favor.

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Servicio de Administración Tributaria (SAT). Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

Con corte al 30 de abril, mencionó que más de cuatro millones de contribuyentes ya recibieron su devolución de impuestos en un promedio de 3.9 días.

"Fue un éxito para México", dice

Recordó que en enero el SAT se había comprometido a que el reembolso se haría en cinco días, y después en abril la meta se estableció en que ese plazo se redujera a menos de 4.5 días.

“Fue un éxito para México la presentación de la declaración y los temas de devolución de saldos a favor”, expresó el funcionario.

Para ello, destacó que trabajaron “muy fuerte” durante todo el año para que la declaración funcionara y los sistemas estuvieran en su máxima capacidad.

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En su oportunidad, la presidenta del IMCP, Ludivina Leija Rodríguez, enfatizó la importancia del trabajo conjunto, cooperación y compromiso compartido para afianzar la cultura contributiva del país.

“Creemos firmemente que el trabajo coordinado entre autoridades y especialistas, genera mejores condiciones para el cumplimiento, brinda mejor certeza jurídica y contribuye a la consolidación de nuestras instituciones”, afirmó.

cc