SAT 2026: ¿de cuánto es la multa por no presentar tu Declaración Anual a tiempo?; esto se sabe

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A días de que cierre el plazo, el intensificó el llamado a personas físicas para cumplir con la Declaración Anual 2025. No hacerlo a tiempo puede derivar en sanciones económicas y cargos adicionales que elevan la deuda fiscal.

Declaración Anual SAT 2026. Foto: Especial
Declaración Anual SAT 2026. Foto: Especial

¿Qué pasa si no se presenta la Declaración Anual 2025 a tiempo?

Omitir este trámite fiscal no es menor. De acuerdo con el Código Fiscal de la Federación, las personas físicas obligadas que no presenten su declaración pueden enfrentar multas que van desde los 2 mil 50 hasta más de 25 mil pesos por cada obligación omitida.

Si la omisión persiste tras un requerimiento oficial, la sanción puede escalar hasta los 50 mil 710 pesos por cada declaración no presentada. Esto implica que, en caso de múltiples incumplimientos, el monto total puede incrementarse significativamente.

¿Qué pasa si no se presenta la Declaración Anual 2025 a tiempo? Esto se sabe. Foto: El Universal
¿Qué pasa si no se presenta la Declaración Anual 2025 a tiempo? Esto se sabe. Foto: El Universal

Además, el SAT está facultado para exigir el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) pendiente, junto con recargos y actualizaciones, lo que puede agravar aún más la situación financiera del contribuyente.

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¿Quiénes están obligados a presentar la Declaración Anual?

No todos los contribuyentes deben presentar esta declaración, pero sí aquellos que obtuvieron ingresos bajo ciertos esquemas durante el último año fiscal. Entre los principales casos se encuentran:

  • Personas con ingresos por sueldos y salarios que superaron los 400 mil pesos anuales
  • Quienes trabajaron para más de un empleador o dejaron de laborar antes de diciembre
  • Aquellos con ingresos adicionales distintos al salario
  • Personas que reciben ingresos del extranjero o de empleadores sin retención de ISR
  • Profesionistas independientes
  • Personas con actividades empresariales, incluyendo plataformas digitales
  • Quienes obtienen ingresos por arrendamiento de bienes inmuebles
  • Personas con ganancias por venta de bienes, intereses o dividendos
¿Quiénes están obligados a presentar la Declaración Anual? Esto se sabe. Foto: Freepik
¿Quiénes están obligados a presentar la Declaración Anual? Esto se sabe. Foto: Freepik

Estos criterios buscan asegurar que todos los ingresos sean correctamente reportados y gravados conforme a la ley del Impuesto Sobre la Renta.

¿Cómo presentar la Declaración Anual ante el SAT?

El trámite puede realizarse completamente en línea a través del, disponible las 24 horas durante todo abril. Esta opción es la más rápida y evita desplazamientos.

Para quienes prefieren atención presencial, el SAT cuenta con 169 oficinas en todo el país que operan de lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 horas. Sin embargo, es indispensable previamente para ser atendido.

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¿Por qué es clave cumplir antes del 30 de abril?

Más allá de evitar multas, presentar la declaración a tiempo permite acceder a posibles devoluciones de saldo a favor, en caso de haber pagado impuestos en exceso durante el año.

El cumplimiento oportuno también evita complicaciones legales y mantiene en regla la situación fiscal, un factor importante para trámites financieros, créditos o procesos administrativos.

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akv

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