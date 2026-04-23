Declaración Anual: ¿El SAT ampliará el horario de atención presencial?; esto se sabe

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En el marco del Ejercicio Fiscal 2025, donde las personas físicas deberán presentar su ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la autoridad fiscal continúa facilitando el cumplimiento de los contribuyentes.

Como cada año, además de presentar mejoras en el para presentar este trámite, la autoridad fiscal confirmó una serie de modificaciones en el horario de atención presencial para favorecer el cumplimiento de este trámite. Por ello, a continuación te daremos los detalles.

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Declaración Anual SAT. Foto: El Universal
Declaración Anual SAT. Foto: El Universal

SAT amplía el horario de atención presencial

De acuerdo con lo estipulado, la fecha límite para presentar a tiempo la Declaración Anual correspondiente al año 2025 y evitar multas o sanciones, es el 30 de abril.

En ese sentido, el SAT confirmó que del 22 al 30 de abril, ampliará el horario de atención en las 169 oficinas que hay en territorio nacional oficinas y brindará servicio de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas.

Cabe mencionar que en caso de presentar la Declaración Anual a través del Portal del SAT, los contribuyentes podrán acceder a este trámite las 24 horas del día durante todo el mes de abril ingresando la siguiente liga en el buscador: https://www.sat.gob.mx/minisitio/DeclaracionAnual/Personas/index.html.

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Declaración Anual 2025. Foto: Freepik
Declaración Anual 2025. Foto: Freepik

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dcs

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