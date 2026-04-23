LEGO lanza set de bloques especial de Shrek; ¿cuánto cuesta y dónde adquirirlo?

Este jueves 23 de abril, la empresa danesa de juguetes LEGO anunció el lanzamiento de un nuevo set de bloques armable temático, inspirado en la popular película de DreamWorks, Shrek, el ogro más querido de toda la televisión.

Este lanzamiento se realizará con motivo de la celebración del 25 aniversario de la franquicia, luego de su estreno mundial el 29 de junio de 2001. El diseño de estos sets estará repleto de referencias nostálgicas y guiños ocultos.

Esta sería la primera vez que el icónico ogro y el reino de "Muy Muy Lejano" aparecen en formato LEGO, ofreciendo a los fanáticos de los cuentos de hadas una forma de celebrar este clásico de la animación de la época de los 2,000.

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LEGO lanzará un set dedicado a los fanáticos más pequeños, de la línea LEGO BrickHeadz. Foto: LEGO.com

¿Cuándo estará disponible el set de Shrek en LEGO?

De acuerdo con la compañía, con el lanzamiento del set de exhibición coleccionable, los constructores podrán recrear sus escenas favoritas, dando vida al mágico pantano. Este escenario articulado cuenta con un gran nivel de detalle.

El set incluye figuras de Shrek y Burro construidas con ladrillos, además de una minifigura del Gato con Botas, sobre una base de pantano con el clásico letrero "¡Cuidado con el ogro!", además de algunos girasoles en la parte trasera.

Otras referencias a la primera cinta incluyen una cebolla y una flor azul con espinas rojas. Asimismo, el estómago del ogro será removible y ocultará distintos objetos. El set estará disponible el 1 de junio de 2026.

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LEGO lanzará dos sets construibles inspirados en la película animada de 2001 Shrek. Foto: LEGO.com

Además de este escenario, LEGO también lanzará un segundo set para los más pequeños, en el que podrán construir tres entrañables personajes: Shrek, Burro y Jengibre. El set forma parte de la línea llamada LEGO BrickHeadz.

Esta línea se basa en figuras coleccionables construibles, caracterizadas por su diseño estilizado con cabezas cuadradas de gran tamaño y un estilo caricaturesco. Cada personaje llevará rasgos distintivos de su físico.

¿En dónde adquirirlo y cuál será su precio?

"Shrek siempre ha celebrado la imaginación, la amistad y un toque de picardía, valores que se adaptan a la perfección al juego LEGO. Estamos encantados de colaborar con este entrañable universo", declaró Raquel Ojeda, directora creativa del Grupo LEGO.

DreamWorks Animation oficializa el regreso de "Shrek" con su quinta entrega. Foto: IMDb

Los nuevos sets de esta colaboración estarán disponibles para preordenar a partir de hoy, jueves 23 de abril, y se podrán comprar en las tiendas LEGO de todo el mundo, así como en el sitio digital oficial LEGO.com, a partir del próximo lunes 1 de junio de 2026.

Con 1,403 piezas, el set LEGO de exhibición tendrá un costo de 2 mil 265 pesos mexicanos; mientras que el set BrickHeadz, con 259 piezas, contará con un precio de 435 pesos. El primero está diseñado para mayores de 18 años, y el segundo para niños mayores de 10 años.

El primer modelo, pensado como pieza decorativa, medirá aproximadamente 24 centímetros de alto, 21 centímetros de ancho y 16 centímetros de profundidad. En el segundo set, Shrek mide más de 8 cm, Burro mide más de 7 cm y Jengibre mide más de 5 cm de alto.

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