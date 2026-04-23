Fortnite anuncia colaboración con Ben 10; ¿cuándo será el evento y qué skins habrá?

Ben 10, una de las series animadas de Cartoon Network más queridas de los años 2000s, llega al multiverso de Fortnite, el videojuego de Epic Games, que en los últimos años se ha caracterizado por sus colaboraciones con series, películas, comics y artistas, como Sabrina Carpenter, Chappell Roan, Kim Kardashian, diversas películas de Disney, Kpop Demon Hunters, entre otras.

Esta colaboración está basada en "Ben 10: Fuerza Alienígena", la serie que se desarrolla cinco años después de la primera entrega de la caricatura, y en la que tanto Ben como su hermana Gwen, ya son adolescentes.

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Esta colaboración está basada en Ben 10: Fuerza Alienígena. Foto: Fortnite

¿Cómo son los skins de Ben 10?

Este crossover incluirá los skins de Ben y Gwen Tennyson, así como una serie de objetos cosméticos del universo de Ben 10:

Atuendo de Ben Tennyson + 2 estilos (Heatblast y Alien X) + Estilo LEGO

(Heatblast y Alien X) Atuendo de Gwen Tennyson + 1 estilo + Estilo LEGO

Skins de Ben Tennyson para Fortnite. Foto: Fortnite

Por su parte, los objetos disponibles en el lanzamiento serán:

Mochila retro Azmuth

Mochila retro Grimorio de Gwen

Pico Omnitrix

Pico Orbes de mana

Gesto Omnitrix activado (Ben)

Gesto Evolución Anodita (Gwen)

Papel Omnitrix

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Skins de Gwen Tennyson y modo LEGO de ambos personajes para Fortnite. Foto: Fortnite

¿Cuándo saldrá la colaboración de Ben 10 en Fortnite?

Fortnite anunció a través de redes sociales que la colaboración estará disponible a partir del viernes 24 de abril de 2026. Todos los skins y objetos del lanzamiento podrán adquirirse directo en la tienda del videojuego e incluyen las transformaciones alienígenas más épicas de Ben mencionadas anteriormente.

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