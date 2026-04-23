Fortnite anuncia colaboración con Ben 10; ¿cuándo será el evento y qué skins habrá?

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Ben 10, una de las series animadas de Cartoon Network más queridas de los años 2000s, llega al multiverso de , el videojuego de Epic Games, que en los últimos años se ha caracterizado por sus colaboraciones con series, películas, comics y artistas, como Sabrina Carpenter, Chappell Roan, Kim Kardashian, diversas películas de Disney, Kpop Demon Hunters, entre otras.

Esta colaboración está basada en "Ben 10: Fuerza Alienígena", la serie que se desarrolla cinco años después de la primera entrega de la caricatura, y en la que tanto Ben como su hermana Gwen, ya son adolescentes.

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Esta colaboración está basada en Ben 10: Fuerza Alienígena. Foto: Fortnite
Esta colaboración está basada en Ben 10: Fuerza Alienígena. Foto: Fortnite

¿Cómo son los skins de Ben 10?

Este crossover incluirá los skins de Ben y Gwen Tennyson, así como una serie de objetos cosméticos del universo de Ben 10:

  • Atuendo de Ben Tennyson + 2 estilos (Heatblast y Alien X) + Estilo LEGO 
  • Atuendo de Gwen Tennyson + 1 estilo + Estilo LEGO
Skins de Ben Tennyson para Fortnite. Foto: Fortnite
Skins de Ben Tennyson para Fortnite. Foto: Fortnite

Por su parte, los objetos disponibles en el lanzamiento serán:

  • Mochila retro Azmuth
  • Mochila retro Grimorio de Gwen
  • Pico Omnitrix
  • Pico Orbes de mana
  • Gesto Omnitrix activado (Ben)
  • Gesto Evolución Anodita (Gwen)
  • Papel Omnitrix

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Skins de Gwen Tennyson y modo LEGO de ambos personajes para Fortnite. Foto: Fortnite
Skins de Gwen Tennyson y modo LEGO de ambos personajes para Fortnite. Foto: Fortnite

¿Cuándo saldrá la colaboración de Ben 10 en Fortnite?

Fortnite anunció a través de redes sociales que la colaboración estará disponible a partir del viernes 24 de abril de 2026. Todos los skins y objetos del lanzamiento podrán adquirirse directo en la tienda del videojuego e incluyen las transformaciones alienígenas más épicas de Ben mencionadas anteriormente.

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