WhatsApp “Liquid Glass”: ¿qué es y en qué celulares está disponible?; aquí te lo decimos

La nueva actualización de WhatsApp está generando curiosidad entre usuarios de iPhone por su cambio visual más ambicioso en años. Bajo el nombre “Liquid Glass”, introduce transparencias y efectos que modifican por completo la experiencia dentro de la aplicación.

Este rediseño ya comenzó a llegar a ciertos dispositivos, pero no todos podrán verlo todavía. Aquí lo que se sabe y cómo comprobar si ya está activo.

¿Qué es WhatsApp “Liquid Glass” y por qué está llamando la atención?

“Liquid Glass” es el nuevo lenguaje visual de WhatsApp que apuesta por una interfaz más ligera y moderna. Inspirado en los principios de diseño de iOS 26, este estilo utiliza capas translúcidas que dejan ver el fondo de la app.

WhatsApp Liquid Glass. Foto: Creada con IA

El resultado es una sensación de profundidad y fluidez, ya que los elementos ya no se ven completamente sólidos, sino que parecen “flotar” sobre la pantalla.

Entre los cambios más visibles destacan:

Barra de navegación inferior con efecto semitransparente

Botones y menús con acabado translúcido

Adaptación automática a modo claro y oscuro

Mayor sensación de dinamismo visual

Este giro busca modernizar la app sin alterar su funcionamiento principal, algo clave para mantener la familiaridad entre millones de usuarios.

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¿Qué cambia realmente en la experiencia de uso?

Aunque la actualización no introduce nuevas funciones como tal, sí modifica la forma en que se perciben los elementos dentro de la app.

Por ejemplo, al abrir un chat o desplegar el teclado, ahora es posible ver ligeramente los colores del fondo. Este efecto genera una interfaz más limpia y menos saturada visualmente.

¿Qué es WhatsApp “Liquid Glass"? Esto se sabe. Imagen: Unsplash

Según reportes del sitio especializado WABetaInfo, el objetivo de Meta es probar este diseño con un grupo limitado de usuarios antes de lanzarlo de forma global.

¿Quiénes pueden usar “Liquid Glass” en WhatsApp?

Por ahora, esta actualización no está disponible para todos. Solo pueden acceder quienes cumplan con estas condiciones:

Tener un dispositivo iPhone

Contar con la versión 26.14.76 de WhatsApp descargada desde la App Store

de WhatsApp descargada desde la Estar dentro del grupo de usuarios que reciben la prueba. Esto significa que, aunque se tenga la versión correcta, el rediseño podría no aparecer todavía.

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¿Cómo saber si ya tienes el nuevo diseño activado?

Existen dos formas rápidas de identificar si “Liquid Glass” ya está funcionando en el dispositivo:

Revisar la barra inferior de la app: si luce flotante, redondeada y con transparencia, el cambio ya está activo.

Abrir un chat y desplegar el teclado: si el fondo muestra un efecto translúcido con los colores de la conversación, la nueva interfaz está habilitada.

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