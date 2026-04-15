Si quieres escribir de una forma diferente en WhatsApp y darle un toque más llamativo a tus chats, probablemente te has preguntado si es posible escribir con letras azules. La respuesta corta es sí… pero no directamente desde la app.

Aunque WhatsApp permite algunos formatos como negritas, cursivas o texto tachado, actualmente no incluye una función oficial para cambiar el color de las letras.

Sin embargo, hay alternativas que te permiten lograr este efecto y en Tech Bit te vamos a enseñar a cómo lograrlo.

De esta forma puedes escribir con letras azules en WhatsApp. Imagen: Unsplash

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Cómo escribir con letras azules en WhatsApp

Para usar texto en color azul necesitas apoyarte en aplicaciones externas, disponibles principalmente en Android. Estas herramientas funcionan modificando el estilo del texto antes de enviarlo.

El proceso suele ser bastante sencillo:

Descarga una app de fuentes o estilos desde la tienda de aplicaciones. Una opción puede ser la llamada "BlueWords".

Otorga los permisos necesarios (como accesibilidad).

Busca el estilo de letra azul dentro de la app.

Escribe tu mensaje y compártelo en WhatsApp.

Algunas aplicaciones incluso añaden una burbuja flotante o integran el teclado para que puedas escribir directamente con ese estilo.

Y aunque el resultado puede ser atractivo, hay algunos puntos importantes:

Estas funciones no son oficiales de WhatsApp .

. Requieren permisos que pueden implicar riesgos de seguridad.

Algunas solo funcionan en Android.

Es posible que no puedas usar acentos o caracteres como la “ñ”.

Además, WhatsApp no respalda el uso de apps externas, ya que no garantizan los mismos estándares de protección de datos.

Alternativas dentro de WhatsApp

Si prefieres no instalar nada adicional, la app ya incluye formas básicas de personalizar tus mensajes:

Negritas: usando asteriscos al iniciar el texto y al final.

Cursivas: escribe usando guiones bajos al inicio y final del texto o palabra.

~Tachado~: con virgulillas al final e inicio del texto o palabra.

No es lo mismo que usar colores, pero sí te permite destacar partes del texto fácilmente.

Escribir con letras azules en WhatsApp sí es posible, sin embargo, depende de de herramientas externas. Si decides probarlas, hazlo con precaución y revisa bien los permisos que otorgas.

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