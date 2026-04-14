La carrera por el internet satelital acaba de ponerse mucho más intensa. Amazon anunció la compra de Globalstar por aproximadamente 11 mil 570 millones de dólares, un movimiento estratégico con el que busca competir directamente contra SpaceX y su servicio Starlink, liderado por Elon Musk.

La operación no solo representa una de las adquisiciones más grandes en la historia de Amazon, sino también una señal clara de que el futuro de la conectividad global está, en el espacio.

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¿Por qué Amazon compró Globalstar?

Actualmente, Starlink domina el mercado del internet satelital con millones de usuarios y miles de satélites en órbita.

Frente a esto, Amazon ha ido más lento con su proyecto, ahora llamado Amazon Leo (antes Project Kuiper), que busca desplegar más de 3 mil satélites en órbita baja antes de 2029. Con la compra de Globalstar, Amazon obtiene acceso inmediato a infraestructura clave: satélites, espectro y tecnología que le permitirán acelerar su despliegue y reducir su dependencia de terceros.

Amazon compra Globalstar por 11 mil 570 mdd para competir con Starlink. Imagen: Unsplash

Además, Globalstar no es cualquier empresa. Es la compañía detrás de funciones como el SOS de emergencia vía satélite en dispositivos de Apple, lo que le da a Amazon una ventaja importante en el desarrollo de servicios "directo al celular".

Internet desde el espacio: la nueva batalla tecnológica

Tanto Amazon como SpaceX están apostando por llevar internet a cualquier parte del mundo, especialmente a zonas remotas donde la infraestructura tradicional no llega.

Uno de los objetivos clave es el llamado "direct-to-device" (D2D), es decir, conexión satelital directa a smartphones sin necesidad de antenas o equipos especiales. Amazon planea tener este servicio listo hacia 2028.

Esto podría cambiar por completo cómo usamos nuestros dispositivos: desde enviar mensajes sin señal hasta tener conexión en medio de la nada.

Sin embargo, Amazon todavía tiene camino por recorrer. Mientras Starlink ya cuenta con miles de satélites y una base sólida de usuarios, Amazon apenas ha comenzado su despliegue.

Aun así, la compra de Globalstar podría ser justo el impulso que necesitaba para entrar de lleno a esta nueva etapa tecnológica.

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