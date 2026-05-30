Con carteles como "nacido para ser libre", "nudismo sí, exhibicionismo no", "sin prejuicio ni etiquetas" y "mi cuerpo no es un delito", personas conmemoraron el Día al Desnudo 2026.

Congregados en las escalinatas del Auditorio Nacional, las personas se despojaron de su ropa "para ser libres".

Blanca, del grupo Nutopía, explicó a este medio que el Día al Desnudo es para visibilizar que existe una sociedad nudista.

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Personas se reúnen en las escalintanas del Auditorio Nacional por el Día al Desnudo 2026 (30/05/2026). Foto: Especial

"Que queremos derechos, que tanto la gente como el gobierno puedan ver que necesitamos espacios", explicó cómo parte del grupo de organizadores.

Señaló que no está prohibido y abundó que "no hay una legislación que nos considere, nos proteja": "Entonces ese es uno de los pasos a seguir".

"Estar aquí es que nos vean, que nos entiendan y que sepan que es algo positivo, no como suelen verlo", mencionó.

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Para seguridad de las personas asistentes, organizadores portan gorra que les identifican, así como silbatos color naranja para mantener un ambiente libre de acoso.

Este Día al Desnudo contempla una convivencia entre las personas nudistas, con diferentes actividades como yoga y baile.

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